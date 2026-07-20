Liga Mistrzów: Lech i Górnik z szansą na awans. Polskie kluby rzadko osiągały sukces

Dwie szanse Polski na Ligę Mistrzów

Po raz pierwszy w historii dwóch przedstawicieli polskiej Ekstraklasy będzie rywalizować w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Dzięki dobrym występom polskich drużyn w poprzednim sezonie w europejskich pucharach, Polska ma dodatkowe miejsce w kwalifikacjach. Lech Poznań zagra w tzw. ścieżce mistrzowskiej, a Górnik Zabrze w ścieżce ligowej, w której rywale są zazwyczaj mocniejsi.

Zarówno Lech Poznań, jak i Górnik Zabrze rozpoczną zmagania od drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Oznacza to, że muszą wyeliminować trzech rywali, aby awansować do elitarnych rozgrywek. Jednocześnie, już wygranie jednego dwumeczu gwarantuje awans do fazy ligowej jednego z pozostałych europejskich pucharów.

Trudna historia polskich drużyn w LM

Polska reprezentacja w Lidze Mistrzów była rzadkością – dotychczas tylko trzy polskie drużyny zdołały awansować do fazy zasadniczej rozgrywek (wcześniej nazywanej grupową). Byli to Legia Warszawa (1995/96 i 2016/17) oraz Widzew Łódź (1996/97). Często polskie drużyny nie miały szczęścia w losowaniu, trafiając na tak potężne kluby jak Manchester United, Real Madryt czy Barcelona.

W ostatnich latach najbliżej awansu do Ligi Mistrzów był Raków Częstochowa w sezonie 2023/24, ale w decydującej rundzie przegrał z FC Kopenhaga. Lech Poznań, choć wielokrotnie startował w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, zazwyczaj kończył zmagania na wczesnych etapach, choć w sezonie 2022/23 dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Dla Górnika Zabrze będzie to pierwszy występ w eliminacjach Ligi Mistrzów i zarazem powrót do europejskich pucharów po ośmiu latach przerwy.