Marzysz o idealnie ususzonej lawendzie? To idealna pora, aby ją ściąć

Aby suszona lawenda zachwycała zapachem i kolorem przez miesiące, kluczowy jest nie tylko termin, ale i precyzyjna pora dnia zbioru.

Dowiedz się, kiedy dokładnie ścinać kwiaty, by zmaksymalizować zapach i uniknąć pleśnienia podczas suszenia.

Nie popełniaj popularnych błędów! Sprawdź, jak prawidłowo zebrać i suszyć lawendę, by cieszyć się jej aromatem przez całą jesień i zimę.

Wielu ogrodników popełnia ten sam błąd, przez który kwiaty lawendy tracą swoje właściwości lub zaczynają pleśnieć podczas suszenia. Jeśli planujesz przygotować dekoracyjne bukiety, nie zwlekaj ze zbiorem. Przekwitające kwiaty łatwo osypują się podczas suszenia. Z kolei do zapachowych saszetek można wykorzystać także nieco później zebraną lawendę - nawet jeśli część kwiatów opadnie, nadal będzie wydzielać przyjemny aromat. Może niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, iż podczas zbioru lawendy przeznaczonej do suszenia znaczenie ma nie tylko miesiąc, ale i pora dnia. Sprawdź, kiedy zbierać lawendę, aby idealnie się ususzyła i przez długie miesiące zachwycała intensywnym zapachem.

Najwyżej położona plantacja lawendy w Polsce

To najlepsza pora na zbieranie lawendy przeznaczonej do suszenia

Najlepszy okres na ścinanie lawendy przypada zazwyczaj od połowy lipca do połowy sierpnia, choć wiele zależy od pogody oraz odmiany rośliny. Zamiast kierować się wyłącznie kalendarzem, warto obserwować kwiatostany. Idealny moment następuje wtedy, gdy na jednym pędzie znajdują się zarówno rozwinięte kwiaty, jak i jeszcze zamknięte pąki. Właśnie wtedy lawenda zawiera najwięcej olejków eterycznych odpowiedzialnych za jej charakterystyczny zapach.

Równie ważna jest godzina zbioru. Specjaliści zalecają ścinanie lawendy w ciepły, słoneczny i suchy dzień, najlepiej około południa. O tej porze poranna rosa zdąży już całkowicie odparować, dzięki czemu kwiatostany pozostaną suche. Mokra lawenda znacznie gorzej się suszy, a zamknięta w pęczkach może szybko pokryć się pleśnią. Dlatego warto uzbroić się w cierpliwość i poczekać na odpowiednie warunki.

Po ścięciu pędów nie należy zostawiać ich na słońcu. Promienie UV powodują blaknięcie kwiatów oraz osłabiają ich aromat. Najlepiej związać łodygi w niewielkie bukiety i zawiesić je kwiatami do dołu w przewiewnym, zacienionym miejscu. Taki sposób suszenia pozwala zachować intensywny kolor oraz charakterystyczny zapach przez wiele miesięcy.

Tych kilka prostych zasad wystarczy, aby cieszyć się pięknie wysuszoną lawendą przez całą jesień i zimę. Odpowiedni moment zbioru oraz właściwe suszenie sprawią, że roślina zachowa swój dekoracyjny wygląd i stanie się naturalnym odświeżaczem powietrza w domu.

13