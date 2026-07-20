Upały w transporcie publicznym to zagrożenie dla zdrowia. Posłanka domaga się konkretnych działań

Pasażerowie alarmują, że podróżowanie w przegrzanych pociągach i autobusach staje się niebezpieczne, zwłaszcza dla osób starszych i dzieci.

Wielogodzinne opóźnienia w upale i brak informacji ze strony przewoźników to kolejne problemy, na które zwraca uwagę posłanka.

Posłanka pyta resort infrastruktury, czy powstaną jednolite standardy dotyczące klimatyzacji i procedur na wypadek ekstremalnej pogody.

„Realne zagrożenie dla zdrowia”. Pasażerowie skarżą się na warunki w transporcie publicznym

Wysokie temperatury w pociągach i autobusach oraz wielogodzinne oczekiwanie na dworcach lub w pojazdach w związku z opóźnieniami – to problemy, z którymi zwracają się do polityków zaniepokojeni obywatele. W swojej interpelacji posłanka Barbara Bartuś wskazuje, że takie warunki mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia podróżnych.

Jak podkreśla autorka pisma, sytuacja jest szczególnie niebezpieczna dla osób starszych, dzieci, kobiet w ciąży oraz osób z chorobami przewlekłymi. Zdaniem posłanki, dla tych grup długotrwałe przebywanie w upale może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Upały powodują zakłócenia w ruchu. Co z opóźnieniami i brakiem informacji?

Interpelacja zwraca uwagę, że ekstremalne zjawiska pogodowe w coraz większym stopniu wpływają na stabilność i przewidywalność transportu zbiorowego. Fale upałów prowadzą do zakłóceń w funkcjonowaniu kolei, w tym opóźnień i czasowych ograniczeń w ruchu pociągów, wynikających m.in. z obciążenia infrastruktury.

Pasażerowie skarżą się również na niewystarczający przepływ informacji o utrudnieniach oraz brak jednolitych procedur postępowania w takich sytuacjach. W efekcie podróżni są zmuszeni do oczekiwania na połączenia w warunkach znacznie odbiegających od standardów bezpieczeństwa i komfortu.

Czy klimatyzacja będzie obowiązkowa? Posłanka pyta resort o konkretne rozwiązania

W związku z opisanymi problemami, posłanka Barbara Bartuś skierowała do ministra infrastruktury szereg pytań. Chce dowiedzieć się, czy resort pracuje nad określeniem jednolitych standardów dotyczących warunków termicznych w środkach transportu publicznego.

Kluczowe pytanie dotyczy także ewentualnego wprowadzenia obowiązku wyposażania nowego oraz modernizowanego taboru kolejowego i autobusowego w sprawne systemy klimatyzacji. Posłanka pyta również, czy ministerstwo planuje opracowanie wytycznych dla przewoźników dotyczących postępowania w sytuacjach występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych.

W interpelacji zawarto również pytanie o to, jakie procedury obowiązują przewoźników w przypadku długotrwałych opóźnień spowodowanych ekstremalną pogodą. Posłanka chce wiedzieć, czy przepisy nakładają na nich obowiązek zapewnienia pasażerom podstawowych informacji, dostępu do wody pitnej lub innych form wsparcia.