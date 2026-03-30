Gwiazdy światowego futbolu zagrają we Wrocławiu. Nawałka wraca na ławkę

Już 27 maja na wrocławskiej Tarczyński Arena odbędzie się Ultimate Legends Night. To wydarzenie zapowiada się jako jedno z najbardziej emocjonujących spotkań piłkarskich tego roku w naszym kraju. Imponująca lista nazwisk zwiastuje niezapomniane widowisko.

Mecze z udziałem dawnych sław stają się w Polsce coraz bardziej popularne. Po wydarzeniach takich jak Ronaldinho Show na Stadionie Śląskim czy Mecz Gwiazd na stadionie Widzewa, przyszedł czas na wielkie piłkarskie święto we Wrocławiu.

Polską drużynę poprowadzi były selekcjoner Adam Nawałka. Na murawie pojawią się bohaterowie Euro 2016, którzy pod jego wodzą dotarli do ćwierćfinału turnieju. Wśród potwierdzonych zawodników są m.in. Artur Boruc, Łukasz Piszczek, Sławomir Peszko i Michał Pazdan. Trener wkrótce ogłosi pełną kadrę na to spotkanie.

Złota Piłka i legendarni mistrzowie świata we Wrocławiu

Naprzeciw polskiej drużyny stanie zespół złożony z absolutnych legend futbolu. Wśród nich znajdą się zdobywcy Złotej Piłki, mistrzowie świata i Europy, którzy na zawsze zapisali się w historii sportu.

Wrocławska publiczność zobaczy w akcji takie gwiazdy jak: Andrij Szewczenko, Alessandro Del Piero, Rivaldo, Nani, Ricardo Quaresma, Nemanja Matić, Marek Hamšík, Christian Karembeu, Ivan Rakitić, David Silva oraz Diego Godín. Organizatorzy zapowiadają, że to nie koniec niespodzianek i lista nazwisk będzie się wydłużać.

Ultimate Legends Night to coś więcej niż tylko spotkanie towarzyskie. To wyjątkowa okazja, aby na własne oczy zobaczyć legendarnych piłkarzy z minionych dekad, których gra łączyła pokolenia i wywoływała ogromne emocje.