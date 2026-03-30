Polska - Szwecja: stream online 31.03.2026. Gdzie ZA DARMO oglądać mecz w internecie?

Mecz o awans na mundial 2026

Mecz Polska - Szwecja to niezywkle wyczekiwane wydarzeń sportowych w naszym kraju. To właśnie to spotkanie zadecyduje o tym, czy zobaczymy Biało-czerwonych na tegorocznych Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Nasi zawodnicy są już w Sztokholmie, gdzie odbędzie się ten mecz. Ich ostatni mecz w barażach do MŚ 2026 odbędzie się na stadionie Strawberry Arena. Tym razem Biało-czerwoni będą gośćmi, a nie gospodarzem. Ich ostatnie starcie z Albanią odbyło się na PGE Narodowym w Warszawie. Tym razem to Szwedzi będą mogli liczyć na większe wsparcie na trybunach i z m.in. z tego powodu wiele osób uważa, że to oni są faworytami. Awans naszego kraju na mundial jest jednak możliwy. Polska i Szwecja to drużyny grające na podobnym poziomie, a więc można liczyć na sukces naszych. Każdy będzie chciał przekonać się na własne oczy, jak poradzą sobie polscy piłkarze. Z tego powodu internauci szukają darmowego streamu. Gdzie można go znaleźć?

Robert Lewandowski po meczu 26.03.2026

Polska - Szwecja 31.03.2026. Mecz za darmo online

Dla tych, którzy nie mają telewizora, mamy dobre informacje. Decydyjący mecz o udziale Polaków w Mistrzostwach Świata 2026 będzie dostępny w internecie i to za darmo. Spotkanie będzie można obejrzeć na stronie sport.tvp.pl. Stream będzie dostępny również w aplikacjach TVP Sport i TVP VOD. Start o godzinie 20:45.

Polska - Szwecja 31.03.2026. Transmisja w telewizji

Ci, którzy zdecydują się jednak na włącznie odbiorników telewizorów, będą mogli znaleźć mecz Polska - Szwecja na kanale pierwszym Telewizji Polskiej, czyli TVP1. Transmisja także w TVP Sport.