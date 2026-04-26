Gwiazdor Barcelony dołączył do akcji Łatwoganga. Nagranie podbija sieć

Gwiazdy sportu wspierają fundację "Cancer Fighters"

Wybitni przedstawiciele świata sportu solidaryzują się z chorymi pacjentami, przelewając gigantyczne kwoty na konta fundacji wspierających leczenie nowotworów u dzieci. Zbiórkę pieniężną pod szyldem "Cancer Fighters", która osiągnęła już astronomiczny wynik ponad 100 milionów złotych, zapoczątkował internetowy twórca Łatwogang. Dzięki zaangażowaniu Wojciecha Szczęsnego do grona wspierających dołączył również hiszpański zawodnik Lamine Yamal.

Kraj obiegła informacja o nietypowej inicjatywie charytatywnej, na czele której stanął Patryk Garkowski, znany w sieci jako Łatwogang. Od paru dób trwa intensywne gromadzenie funduszy na terapię najmłodszych pacjentów onkologicznych. Wiele znanych osobistości decyduje się na zgoleniem włosów, co stanowi symboliczny gest wsparcia. Zgromadzona suma rośnie w błyskawicznym tempie.

Iga Świątek, Marcin Bułka i Robert Lewandowski wpłacają fortunę

Swoją cegiełkę do fundacji "Cancer Fighters" dołożyła Iga Świątek, która musiała wycofać się z turnieju WTA w Madrycie z przyczyn zdrowotnych. Na opublikowanym materiale wideo była liderka światowego rankingu tenisistek zadeklarowała przekazanie 100 tysięcy złotych oraz biletów na swoje spotkanie w ramach Wimbledonu. Identyczną kwotą wsparł zbiórkę golkiper piłkarskiej reprezentacji Polski, Marcin Bułka. Swój udział w akcji zaznaczył również Robert Lewandowski, który niespodziewanie pojawił się podczas wielodniowej transmisji na żywo Łatwoganga, gdzie odpowiadał na pytania zadawane przez internautów.

Teraz to poruszające przedsięwzięcie zyskało poparcie Wojciecha Szczęsnego. Na wyjątkowym filmiku zarejestrowanym w szatni klubu FC Barcelona, polski bramkarz wystąpił u boku utalentowanego Lamine'a Yamala.

QUIZ Robert Lewandowski nie tylko dla fanów piłki. Niby proste, ale kilka pytań to pułapki! Pytanie 1 z 20 W którym klubie nie grał Robert Lewandowski? Bayern Monachium Werder Brema Borussia Dortmund Następne pytanie

„Obiecałem TikToka z Laminem Yamalem jak uzbieramy 150mln na fundacje fundację "Cancer Fighters. Wielkie uznanie dla Łatwoganga. I dla nas Polaków- jesteśmy niesamowici” - napisał Wojciech Szczęsny.

9-dniowy stream Łatwoganga bije rekordy popularności

Całe wydarzenie to absolutny fenomen. Twórca internetowy „Łatwogang” podjął się zadania nieprzerwanego słuchania jednego utworu muzycznego przez okres przekraczający dziewięć dni, prowadząc równocześnie zbiórkę pieniędzy dla fundacji Cancer Fighters, która oferuje pomoc zarówno dzieciom, jak i dorosłym w walce z chorobą nowotworową. W chwili, gdy na transmisji gościł Władimir Semirunnij, kwota na koncie zbiórki wynosiła już ponad 97 milionów złotych, przy czym zakładanym celem było osiągnięcie pułapu 100 milionów. Inicjatywę poparło mnóstwo znanych twarzy, w tym między innymi Robert Lewandowski oraz Julia Wieniawa.