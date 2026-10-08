Groźny wypadek Bartłomieja Marszałka w Szanghaju. Salto przy ponad 200 km/h

Dramat na rzece Jangcy. Bartłomiej Marszałek nie pojedzie w wyścigu

Polski reprezentant w sportach motorowodnych, Bartłomiej Marszałek, doświadczył niebezpiecznego wypadku w trakcie przygotowań do zawodów Formuły 1 H2O. Incydent ten, do którego doszło na rzece Jangcy, odbił się szerokim echem w środowisku wyścigowym na całym świecie.

Pilotowany przez niego pojazd wodny "Malwinka" wykonał podwójne salto. Sytuacja miała miejsce, gdy prędkościomierz wskazywał 212 km/h. Chociaż zawodnik uniknął poważnych kontuzji, to jednak to zdarzenie uniemożliwiło mu start i negatywnie wpłynęło na jego pozycję w rankingu generalnym.

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Oprócz rywalizacji sportowej, przed Polakiem stoją również trudne wyzwania osobiste. Przedstawiamy szczegóły tego groźnego wypadku oraz zmagania Marszałka poza torem.

Rywalizacja w ramach motorowodnej Formuły 1 H2O toczyła się w miejscu, gdzie rzeka Jangcy wpada do Oceanu Spokojnego. Przed rozpoczęciem zawodów Marszałek zajmował trzecie miejsce w klasyfikacji ogólnej. Wypadek podczas treningu uniemożliwił mu udział w sprincie, za który przyznawano punkty. Zawodnik wciąż jednak liczył na to, że uda mu się wystartować w głównym wyścigu.

Miałem konsultację z neurologiem. Jest lepiej, ale czuję się trochę słabo. Pewnie też doszło do wstrząśnienia mózgu. A jeszcze naprawa łódki, nad którą pracuje zespół. Nie wiem, czy żywice klejące części kadłuba wyschną na tyle, żeby łódka się nie rozpadła.

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Wypadek Bartłomieja Marszałka. Łódka "najkrótsza w stawce"

Mimo że sportowiec nie odniósł groźnych obrażeń, zespół medyczny nie pozwolił mu na udział w zawodach. Decyzję tę podyktował również stan uszkodzonej maszyny, który nie zapewniał bezpieczeństwa.

Po raz pierwszy zdarzył mi się taki wypadek. Był pech i był skutek podjętego ryzyka. Moja łódka jest najkrótsza w stawce rywali, a przez to bardzo szybka. To taki „zestaw do wygrywania”, ale bardzo agresywny, jak nabity rewolwer. Tym razem ryzyko się nie opłaciło.

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Wkrótce przed Bartłomiejem Marszałkiem stoi jeszcze jedno zadanie – jak co miesiąc wyruszy do Houston w stanie Teksas. Celem podróży jest zdobycie specjalistycznego lekarstwa dla swojej córki Malwinki. Syrop ten spowalnia rozwój jej schorzenia, znanego jako zespół Retta.

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