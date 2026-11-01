Grand Prix Meksyku. Zaskakujący powrót legendy na szczyt

Lewis Hamilton wygrywa kwalifikacje w Meksyku

Lewis Hamilton powraca na szczyt w sesji kwalifikacyjnej Formuły 1. Brytyjczyk okazał się najszybszy podczas rywalizacji o pole position przed wyścigiem o Grand Prix Meksyku. Będzie to jego pierwsze pole startowe wywalczone w barwach zespołu Ferrari. Kierowca czekał na ten wielki sukces od zmagań o Grand Prix Węgier w 2023 roku. Od tamtego historycznego momentu minęło dokładnie 1197 dni.

Zwycięzca kwalifikacji pokonał jedno okrążenie toru w bardzo dobrym czasie 1.16,514. Drugie miejsce zajął George Russell z ekipy Mercedesa, tracąc zaledwie 0,009 sekundy. Trzeci wynik zanotował zespołowy partner Hamiltona, Monakijczyk Charles Leclerc, ze stratą 0,119 sekundy. Z czwartego pola ruszy aktualny lider klasyfikacji generalnej, Kimi Antonelli jeżdżący dla Mercedesa. Włoch wykręcił piąty czas, ale awansował dzięki karze nałożonej na Maxa Verstappena z Red Bull Racing za przewinienie podczas sesji treningowej.

"To był trudny czas. Mieliśmy problemy techniczne na treningu z jednostką napędową. W sumie dobrze wykonaliśmy pracę z ustawieniami" - przyznał Hamilton.

Z jakimi trudnościami zmierzą się kierowcy na torze?

Zmagania w stolicy kraju odbywają się na obiekcie Autodromo Hermanos Rodriguez. Tor wyścigowy jest usytuowany na dużej wysokości wynoszącej około 2250 m n.p.m. Rzadsze powietrze panujące w takich warunkach znacząco wpływa na aerodynamikę bolidów, chłodzenie i pracę jednostek napędowych. Te niezwykle specyficzne okoliczności zmuszają inżynierów do wzmożonego działania. Ekipy techniczne muszą z tego powodu przygotować specjalne ustawienia w samochodach wyścigowych.

Główna rywalizacja o zwycięstwo w dziewiętnastej rundzie mistrzostw świata Formuły 1 odbędzie się w niedzielę. Start wyścigu o Grand Prix Meksyku zaplanowano punktualnie na godzinę 21:00 czasu polskiego. Sportowcy biorący udział w tych prestiżowych zawodach mają przed sobą niezwykle wymagające zadanie. Kierowcy pokonają podczas zaciętej rywalizacji dokładnie siedemdziesiąt jeden okrążeń pętli. Łącznie najlepsi zawodnicy globu będą mieli do przejechania trasę o długości 305,354 kilometrów.