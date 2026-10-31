Wyniki 13. kolejki Ekstraklasy. Kto zaskoczył kibiców w ten weekend?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-31 23:16

Zakończyły się kolejne spotkania w ramach 13. kolejki Ekstraklasy. Wyniki 13. kolejki Ekstraklasy przyniosły wiele emocji, w tym hat-trick Bartosza Nowaka dla GKS Katowice oraz cenne zwycięstwo Lecha Poznań nad Wisłą Kraków. Sprawdź szczegółowe rezultaty z piątku i soboty.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwóch piłkarzy w żółtym i niebieskim stroju walczy o piłkę na boisku podczas meczu.

Piątkowe mecze 13. kolejki Ekstraklasy

W piątek, 30 października, rozegrano dwa spotkania. Górnik Zabrze bezbramkowo zremisował z Legią Warszawa na własnym stadionie przy ponad 27 tysiącach widzów. Sędzią tego starcia był Marcin Szczerbowicz, a zawodnicy obu drużyn obejrzeli łącznie siedem żółtych kartek.

W drugim piątkowym meczu Cracovia Kraków uległa Motorowi Lublin 1:2. Gospodarze objęli prowadzenie w 13. minucie po golu Ajdina Hasicia, ale trafienia Tina Plavoticia i Rony'ego Lopesa jeszcze przed przerwą zapewniły gościom komplet punktów.

Jakie wyniki padły w sobotę?

Sobotnie zmagania rozpoczęły się od remisu 2:2 pomiędzy Wisłą Płock a Piastem Gliwice, gdzie gospodarze odrobili dwubramkową stratę. Z kolei Wieczysta Kraków przegrała u siebie z Jagiellonią Białystok 1:3, a bramki dla gości zdobywali Jesus Imaz, Nik Prelec i Bernardo Vital.

Lech Poznań pokonał Wisłę Kraków 3:1 przy ponad 36 tysiącach kibiców, a rzutu karnego dla gości w 81. minucie nie wykorzystał Angel Rodado. GKS Katowice wygrał z Widzewem Łódź 3:2, a niekwestionowanym bohaterem tego spotkania został Bartosz Nowak, który skompletował hat-tricka.

 

ROLKI