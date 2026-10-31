Bogdanka LUK Lublin wygrywa w Ekstraklasie siatkarzy. Kto zdominował parkiet w trzech setach?

Bogdanka LUK Lublin triumfuje bez straty seta

Rywalizacja pomiędzy zespołami z Lublina i Katowic miała od początku bardzo jednostronny przebieg. Gospodarze zdominowali przebieg wydarzeń na siatkarskim parkiecie, nie dając przeciwnikom żadnych szans na przejęcie inicjatywy. Pierwsza odsłona tego spotkania zakończyła się pewnym wynikiem 25:18 dla drużyny miejscowej. Zawodnicy z Lublina skutecznie wykorzystywali błędy swoich rywali. Szybko wypracowana przewaga pozwoliła im grać ze spokojem w końcówce partii.

Druga część meczu to kontynuacja świetnej passy drużyny gospodarzy. Set zakończył się jeszcze bardziej wyraźnym triumfem 25:17, co postawiło ekipę z Katowic pod ścianą. Trzecia partia była nieco bardziej wyrównana, jednak ostatecznie to ponownie lublinianie cieszyli się z wygranej 25:21. GKS Katowice nie znalazł żadnych sportowych argumentów na świetnie dysponowanych rywali. Spotkanie zamknęło się w trzech szybkich i bardzo decydujących setach.

Składy drużyn w meczu Ekstraklasy siatkarzy

W zwycięskim zespole zobaczyliśmy na boisku najmocniejsze dostępne zestawienie personalne. W wyjściowym składzie Bogdanki zameldowali się Mousse Gueye oraz Marcin Komenda, a obok nich zagrali Mikołaj Sawicki, Aleks Grozdanov, Ran Takahashi i Kewin Sasak. Funkcję libero pełnił Tomohiro Ogawa, a na zmiany wchodzili Daenan Gyimah oraz Rafał Prokopczuk. Taka rotacja zawodnikami przyniosła oczekiwane rezultaty na tablicy wyników. Każdy z siatkarzy dołożył swoją cegiełkę do końcowego sukcesu.

Drużyna z Katowic również próbowała walczyć swoimi najlepszymi siłami, choć tym razem to nie wystarczyło. W barwach GKS Katowice pojawili się między innymi Bartłomiej Krulicki i Jakub Szymański, wspomagani przez Aleksa Bataka, Gonzalo Quirogę, Michała Superlaka oraz Damiana Hudzika. Na pozycji libero wystąpił Szymon Gregorowicz, z kolei zmiennikami byli Grzegorz Pająk, Damian Domagała, Patryk Waloch i Wojciech Ferens. Niestety dla drużyny przyjezdnej, ten zestaw personalny nie zdołał urwać przeciwnikom nawet jednej partii.