GKS Katowice wygrywa z Widzewem Łódź. Bohater ustrzelił hat-tricka

Hat-trick Nowaka daje zwycięstwo

GKS Katowice pokonał Widzew Łódź 3:2 w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Bezapelacyjnym bohaterem spotkania został Bartosz Nowak, który strzelił wszystkie trzy gole dla gospodarzy. Wynik spotkania otworzył w 33. minucie, dając swojej drużynie prowadzenie do przerwy. Kolejne trafienia dołożył w 59. oraz 65. minucie meczu, kompletując imponującego hat-tricka.

Widzowie zgromadzeni na trybunach byli świadkami ambitnej pogoni gości w końcówce spotkania. Piłkarze Widzewa Łódź odpowiedzieli dwiema bramkami w drugiej połowie. W 70. minucie strzałem głową na listę strzelców wpisał się Steve Kapuadi. Zaledwie cztery minuty później kontaktowego gola strzelił Karol Świderski, jednak łodzianom nie udało się doprowadzić do wyrównania.

Kto otrzymał żółte kartki?

Spotkanie poprowadził sędzia Wojciech Myć z Lublina, a na trybunach zasiadło dokładnie 10 482 kibiców. W trakcie zaciętej rywalizacji arbiter pokazał łącznie pięć żółtych kartek. Ukarani w zespole GKS-u Katowice zostali Kacper Łukasiak oraz Sebastian Milewski. W drużynie gości napomnienia otrzymali Christopher Cheng, Fran Alvarez i Ioan Vermesan.

Obaj trenerzy zdecydowali się na przeprowadzenie licznych zmian w drugiej połowie meczu. Szkoleniowiec Widzewa próbował odwrócić losy spotkania, wprowadzając na boisko m.in. Frana Alvareza i Sebastiana Bergiera. W barwach gospodarzy z ławki rezerwowych weszli między innymi Mateusz Wdowiak oraz Arkadiusz Jędrych, którzy pomogli utrzymać korzystny wynik do końcowego gwizdka.