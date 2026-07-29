Górnik Zabrze zremisował z Fenerbahce w Lidze Mistrzów. Czy zagrają w Lidze Europy?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-29 22:45

Górnik Zabrze po zaciętym spotkaniu zremisował na własnym stadionie z Fenerbahce Stambuł 1:1. Niestety, w rewanżowym meczu 2. rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów ten wynik nie dał polskiej drużynie awansu.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Noga piłkarza w czarnym bucie uderza w piłkę nożną, z której rozpryskują się krople wody i trawa.

Górnik żegna się z Ligą Mistrzów

Górnik Zabrze podejmował we wtorek Fenerbahce Stambuł w rewanżowym spotkaniu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Mecz zakończył się wynikiem 1:1, a kibice zgromadzeni na stadionie liczyli na korzystny rezultat dla śląskiego zespołu. Niestety, remis oznaczał odpadnięcie gospodarzy z prestiżowych rozgrywek. W pierwszym starciu obu ekip turecki zespół triumfował 1:0, co w ostatecznym rozrachunku zadecydowało o awansie rywali.

Pierwsza bramka w meczu w Zabrzu padła z rzutu karnego, którego w 12. minucie skutecznie wykorzystał Talisca, dając prowadzenie gościom. Górnik odpowiedział trafieniem Michala Sacka w dziesiątej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy, co dało iskierkę nadziei na korzystny finał. Wynik jednak nie uległ już zmianie, a zawodnicy z Zabrza musieli pożegnać się z nadziejami na dalszą grę w elicie.

Z kim Górnik zagra w Lidze Europy?

Spotkanie sędziował Lothar D'hondt z Belgii, a na trybunach zasiadło prawie 30 tysięcy widzów. Sędzia podczas zawodów musiał sięgać po żółte kartki, które ujrzeli zarówno gracze gospodarzy, jak i drużyny ze Stambułu. W zespole Górnika ukarani zostali Lukas Sadilek, Rafał Janicki i Josema, natomiast u przeciwników upomnienia otrzymali Jayden Oosterwold, Nelson Semedo, Mason Greenwood oraz Matteo Guendouzi.

Mimo odpadnięcia z Ligi Mistrzów, przed Górnikiem Zabrze kolejne europejskie wyzwanie. Zabrzanie wystąpią w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy, gdzie zmierzą się ze zwycięzcą rywalizacji między Twente Enschede a Ferencvarosem Budapeszt. To stwarza kolejną szansę dla polskiego zespołu na zaistnienie na europejskich arenach.