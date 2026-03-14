GKS Katowice pokonał Lechię Gdańsk w Ekstraklasie. Jak rozstrzygnął się wynik?

GKS Katowice zdominował Lechię Gdańsk

Mecz pomiędzy GKS Katowice a Lechią Gdańsk zakończył się zwycięstwem gospodarzy 2:0. Pierwsza bramka padła w 39. minucie, kiedy to Mateusz Wdowiak skutecznie pokonał bramkarza gości. Ten gol dał GKS-owi Katowice prowadzenie do przerwy, co znacząco wpłynęło na dalszy przebieg rywalizacji.

Druga połowa przyniosła kolejne trafienie dla GKS Katowice. W 60. minucie na listę strzelców wpisał się Ilja Szkurin, podwyższając wynik na 2:0. Tym samym gospodarze upewnili się w roli faworyta spotkania, kontrolując przebieg gry i nie dopuszczając rywali do skutecznego ataku.

Przebieg spotkania oraz decyzje sędziego

Podczas zaciętego pojedynku nie zabrakło również interwencji sędziowskich. Żółte kartki otrzymali Marten Kuusk z GKS Katowice oraz Iwan Żelizko i Bujar Pllana z Lechii Gdańsk. Arbitrem tego spotkania był Marcin Kochanek z Opola, którego decyzje kształtowały dynamikę gry.

Wspomniane widowisko piłkarskie przyciągnęło na trybuny znaczną liczbę fanów. Mecz Ekstraklasy pomiędzy GKS Katowice a Lechią Gdańsk obejrzało 11 590 widzów. Wysoka frekwencja świadczyła o dużym zainteresowaniu tym starciem i wsparciu dla obu drużyn.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.