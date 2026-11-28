Koszykarki PGE Wisły Kraków pokonały MB Zagłębie Sosnowiec 79:60 w meczu Ekstraklasy. Kolejne kwarty zakończyły się wynikami 11:12, 17:24, 17:16 i 15:27.
Punkty dla MB Zagłębie Sosnowiec
Beatrix Meresz 14
Nadia Kłobukowska 10
Aldona Morawiec 8
Mykel Parham 8
Marta Vargas 5
Nina Micek 5
Aleksandra Zięmborska 4
Martyna Jasiulewicz 3
Justyna Adamczuk 3
Julia Wojtysiak 0
Punkty dla PGE Wisła Kraków
Serah Williams Olukladara 18
Yvonne Turner 14
Taylor Williams 14
Agata Gilmajster 10
Chantel Horvat 8
Nicola Batura 5
Martyna Stasiuk 3
Weronika Gbiorczyk 3
Magdalena Ziętara 2
Aleksandra Kuczyńska 2