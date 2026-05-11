Gamou Fall zachwycił w "Tańcu z gwiazdami". Wcześniej jego siłę poznali rywale w klatce MMA

Zwycięzca "Tańca z gwiazdami" walczył w FAME MMA

Popularność Gamou Falla w sieci rośnie z każdym dniem. Obecnie jego profil na Instagramie śledzi już około 88 tysięcy użytkowników. Szerszej publiczności dał się poznać jako doktor Samuel Willson w telenoweli "Pierwsza miłość". Wystąpił także w takich produkcjach jak "Botoks", "Zgon przed weselem" czy "Bokser". Ten ostatni tytuł idealnie wpisuje się w jego życiorys, ponieważ sport stanowi bardzo ważny element jego życia – miłością do aktywności fizycznej zaraził go ojciec, z pochodzenia Senegalczyk.

Sportowy dorobek Gamou Falla w klatce MMA jest na razie skromny, ale za to stuprocentowo skuteczny. Swoją jedyną dotąd walkę wygrał przed czasem. Podczas gali FAME MMA 8 pokonał Macieja Szewczyka przez poddanie w drugiej rundzie, rywalizując w wadze półśredniej (do 77 kg).

Gwiazdor miał w planach dalsze starty w mieszanych sztukach walki. Jego rekord mógł się powiększyć po gali FAME MMA 10. Pierwotnie miał tam zmierzyć się z Piotrem Pająkiem, jednak do pojedynku ostatecznie nie doszło ze względu na uraz, jakiego nabawił się reprezentant klubu Ankos MMA.