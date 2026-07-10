Francja awansowała do półfinału, ale drży o Mbappe. Nowe wieści o jego kontuzji

Kylian Mbappe odegrał kluczową rolę w wygranym 2:0 ćwierćfinałowym starciu Francji z Marokiem na MŚ 2026.

Choć Trójkolorowi zagrają w półfinale, z niepokojem patrzą na stan zdrowia swojego kapitana, który przedwcześnie opuścił boisko.

Nowe informacje na temat urazu gwiazdora przekazali Didier Deschamps oraz sam Mbappe.

MŚ 2026. Uraz Kyliana Mbappe. Co dokładnie się stało?

Mecz Francja - Maroko zainaugurował fazę ćwierćfinałową mundialu i przyniósł sporo wrażeń. Przez godzinę gry francuscy piłkarze nie potrafili przebić się przez marokańską defensywę, aż w końcu swój kunszt pokazał Kylian Mbappe. Wcześniej kapitan Trójkolorowych nie miał powodów do zadowolenia po zmarnowanej „jedenastce” w pierwszej odsłonie, lecz szybko się zrehabilitował. Gdy tylko dostał trochę przestrzeni, oddał precyzyjny strzał tuż przy słupku, dając swojej ekipie prowadzenie 1:0. Chwilę później na listę strzelców wpisał się Ousmane Dembele i podwyższył na 2:0. Francuzi mieli powody do radości, ale świetny nastrój przyćmiły kłopoty zdrowotne Mbappe.

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Gwiazdor Realu Madryt i lider francuskiej kadry musiał zejść z boiska w 77. minucie. W końcowych minutach meczu kamery uchwyciły go siedzącego na ławce rezerwowych z okładem z lodu na nodze.

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- Wszystko dobrze. Uderzyłem się w kostkę, ale jest w porządku. Myślę, że w tamtym momencie JP (Jean-Philippe Mateta, jego zmiennik - PAP) lepiej nadawał się do gry w ostatnim kwadransie niż ja, więc zszedłem z boiska, a on wszedł. Pokazał się z dobrej strony, to bardzo pozytywne - mówił Mbappe w wywiadzie po meczu.

Szkoleniowiec Trójkolorowych, Didier Deschamps, również odniósł się do stanu zdrowia swojego najlepszego strzelca.

- Kylian miał lekką kontuzję kostki, odczuwał ból, ale to normalne. Mecze są intensywne i szybkie. Wyobrażam sobie, że we Francji panuje wielka ekscytacja, jesteśmy tu trochę jak w swojej bańce. Dzisiaj zrobiliśmy kolejny krok, znów jesteśmy w finałowej czwórce - skomentował.

Wydaje się zatem, że kibice i sztab Francji nie muszą się martwić o zdrowie Mbappe. Napastnik ma na swoim koncie 8 goli na tegorocznym mundialu i zrównał się w tej statystyce z Leo Messim. W zestawieniu wszech czasów brakuje mu tylko jednego trafienia do Argentyńczyka, jednak ekipa z Ameryki Południowej ma przed sobą jeszcze ćwierćfinałowy mecz ze Szwajcarią.