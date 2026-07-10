Francja awansowała do półfinału, ale drży o Mbappe. Nowe wieści o jego kontuzji

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-10 11:46

Reprezentacja Francji wywalczyła awans do półfinału mistrzostw świata, pokonując Maroko 2:0. Radość ze zwycięstwa zmącił jednak uraz Kyliana Mbappe, który najpierw otworzył wynik spotkania, a następnie opuścił murawę z grymasem bólu. Głos w sprawie stanu zdrowia napastnika zabrali już Didier Deschamps i sam zawodnik.

MŚ 2026: Kylian Mbappe
Autor: EPA/ PAP MŚ 2026: Kylian Mbappe
  • Kylian Mbappe odegrał kluczową rolę w wygranym 2:0 ćwierćfinałowym starciu Francji z Marokiem na MŚ 2026.
  • Choć Trójkolorowi zagrają w półfinale, z niepokojem patrzą na stan zdrowia swojego kapitana, który przedwcześnie opuścił boisko.
  • Nowe informacje na temat urazu gwiazdora przekazali Didier Deschamps oraz sam Mbappe.

MŚ 2026. Uraz Kyliana Mbappe. Co dokładnie się stało?

Mecz Francja - Maroko zainaugurował fazę ćwierćfinałową mundialu i przyniósł sporo wrażeń. Przez godzinę gry francuscy piłkarze nie potrafili przebić się przez marokańską defensywę, aż w końcu swój kunszt pokazał Kylian Mbappe. Wcześniej kapitan Trójkolorowych nie miał powodów do zadowolenia po zmarnowanej „jedenastce” w pierwszej odsłonie, lecz szybko się zrehabilitował. Gdy tylko dostał trochę przestrzeni, oddał precyzyjny strzał tuż przy słupku, dając swojej ekipie prowadzenie 1:0. Chwilę później na listę strzelców wpisał się Ousmane Dembele i podwyższył na 2:0. Francuzi mieli powody do radości, ale świetny nastrój przyćmiły kłopoty zdrowotne Mbappe.

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Gwiazdor Realu Madryt i lider francuskiej kadry musiał zejść z boiska w 77. minucie. W końcowych minutach meczu kamery uchwyciły go siedzącego na ławce rezerwowych z okładem z lodu na nodze.

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Który piłkarz nie grał w Realu Madryt?

- Wszystko dobrze. Uderzyłem się w kostkę, ale jest w porządku. Myślę, że w tamtym momencie JP (Jean-Philippe Mateta, jego zmiennik - PAP) lepiej nadawał się do gry w ostatnim kwadransie niż ja, więc zszedłem z boiska, a on wszedł. Pokazał się z dobrej strony, to bardzo pozytywne - mówił Mbappe w wywiadzie po meczu.

Szkoleniowiec Trójkolorowych, Didier Deschamps, również odniósł się do stanu zdrowia swojego najlepszego strzelca.

- Kylian miał lekką kontuzję kostki, odczuwał ból, ale to normalne. Mecze są intensywne i szybkie. Wyobrażam sobie, że we Francji panuje wielka ekscytacja, jesteśmy tu trochę jak w swojej bańce. Dzisiaj zrobiliśmy kolejny krok, znów jesteśmy w finałowej czwórce - skomentował.

Wydaje się zatem, że kibice i sztab Francji nie muszą się martwić o zdrowie Mbappe. Napastnik ma na swoim koncie 8 goli na tegorocznym mundialu i zrównał się w tej statystyce z Leo Messim. W zestawieniu wszech czasów brakuje mu tylko jednego trafienia do Argentyńczyka, jednak ekipa z Ameryki Południowej ma przed sobą jeszcze ćwierćfinałowy mecz ze Szwajcarią.

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