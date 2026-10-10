Finał turnieju WTA w Pekinie. Znamy nazwiska obu pretendentek

Pewny awans Rosjanki do decydującej fazy

Mirra Andriejewa w spotkaniu półfinałowym pewnie pokonała Nikolę Bartunkową wynikiem 6:2, 6:2. Czeszka we wcześniejszych fazach zaprezentowała się z doskonałej strony, eliminując w drugiej rundzie Magdalenę Fręch, a w 1/16 finału byłą liderkę światowego rankingu Arynę Sabalenkę.

Dla Rosjanki jest to kolejny wielki sukces po tym, jak w tym roku triumfowała we French Open, pokonując w finale Maję Chwalińską. Tenisistka po raz drugi w bieżącym sezonie awansowała do finału zawodów rangi WTA 1000 i przesunie się na trzecie miejsce w światowym zestawieniu.

Jak zaprezentowała się faworytka gospodarzy?

Qinwen Zheng w walce o finał wygrała 7:5, 6:2 z występującą z numerem trzynastym Elise Mertens. Belgijka w poprzedniej rundzie wyeliminowała z chińskich rozgrywek Igę Świątek. Mistrzyni olimpijska występuje w stolicy Chin wyłącznie dzięki otrzymaniu dzikiej karty.

Dla sklasyfikowanej na 54. miejscu zawodniczki to pierwszy start od dotarcia z kwalifikacji do ćwierćfinału US Open. Chinka wygrała aż 13 z ostatnich 14 meczów, co ostatecznie oznacza, że była czwarta rakieta świata powróci do czołowej czterdziestki.