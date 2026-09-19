Filip Chajzer i Bianka już po ślubie. Zygmunt Chajzer stanął przed trudnym wyborem

Uroczystość weselna Filipa Chajzera i jego 20-letniej wybranki Bianki wystartowała punktualnie o 13:00. Ceremonia odbyła się w krakowskim Kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, zlokalizowanym przy ulicy Zamoyskiego. Zakochani zignorowali uszczypliwe uwagi opinii publicznej, dotyczące ich 21-letniej różnicy wieku, decydując się na zawarcie związku małżeńskiego w obliczu narastających plotek.

Od samego początku ich romans przyciągał uwagę mediów, wywołując liczne dyskusje. Obserwatorzy komentowali nie tylko dzielącą ich przepaść wiekową, ale również błyskawiczny rozwój tej relacji oraz kontakty dziennikarza z bliskimi jego partnerki. Sam zainteresowany stanowczo deklarował w wywiadach, że jego celem jest poprowadzenie ukochanej przed ołtarz, co ostatecznie stało się faktem.

Zygmunt Chajzer musiał jednak pójść na pewien kompromis w związku z zaplanowaną datą ślubu syna. Doświadczony dziennikarz to zagorzały miłośnik siatkówki, a pech chciał, że dokładnie w tym samym czasie polska kadra narodowa walczyła z Łotwą w ramach 1/8 finału mistrzostw Europy.

Wybór wydawał się oczywisty – gwiazdor telewizji zrezygnował z oglądania sportowych emocji i zameldował się na ceremonii zaślubin swojego potomka. Pierwszy gwizdek w starciu polskiej reprezentacji usłyszeliśmy o godzinie 15:00, kiedy to uroczystości ślubne i wesele trwały już w najlepsze.