Fałszywe bilety na MŚ 2026. Jak uniknąć oszustwa?

Uważaj na fałszywe bilety na MŚ 2026

Eksperci od cyberbezpieczeństwa apelują o ostrożność. W internecie wykryto ponad 300 serwisów oferujących fałszywe bilety na piłkarskie mistrzostwa świata. Strony te do złudzenia przypominają oficjalne portale dystrybutorów.

Amerykańskie służby monitorują sytuację od kilku miesięcy. W związku z rosnącą liczbą zgłoszeń, FBI wydała pierwsze ostrzeżenia już pod koniec maja. Oszuści wykorzystują naiwność i ogromne zainteresowanie turniejem.

Jak bezpiecznie kupić wejściówki?

Służby specjalne mają konkretne wytyczne dla kibiców. Zalecają bezpośrednie wchodzenie na oficjalną stronę FIFA, aby zminimalizować ryzyko trafienia na stronę przestępców. Należy unikać klikania w linki sponsorowane czy przypadkowe wyniki wyszukiwania.

Skala zjawiska jest znacząca, a ofiary tracą spore kwoty. Według zgłoszeń odnotowanych przez FBI, straty finansowe wynoszą od kilkuset do kilku tysięcy dolarów na jednym przypadku. Przestępcy oferują głównie fikcyjne pakiety VIP i zwykłe wejściówki.