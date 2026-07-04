Górnik Zabrze remisuje z WSG Tirol. Jak poradzili sobie w sparingu?

Górnik Zabrze remisuje z Austriakami

To był drugi sobotni mecz kontrolny drużyny trenera Michala Gasparika. Wcześniej Zabrzanie przegrali z trzecią ekipą austriackiej ekstraklasy RB Salzburg 1:2. Wicemistrzowie Polski przebywają na 10-dniowym zgrupowaniu w tyrolskim Bad Haering.

W drodze do Austrii zabrzanie rozegrali sparing w niemieckim Halle, gdzie pokonali miejscowy Hallescher FC 2:1 w sparingu uświetniającym 60-lecie miejscowego klubu. Kolejnym rywalem Górnika będzie duński FC Nordsjaelland.

Jakie wyzwania czekają Górnika w Europie?

U progu letnich przygotowań Zabrzanie u siebie wygrali w sparingu z pierwszoligową Puszczą Niepołomice 3:0. Przed startem rywalizacji w ekstraklasie zespół trenera Gasparika zagra na wyjazdach z Lechem Poznań o Superpuchar Polski (16 lipca).

Następnie zmierzą się z tureckim Fenerbahce Stambuł (21) w pierwszym spotkaniu 2. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Drużyna intensywnie przygotowuje się do nadchodzących wyzwań na europejskich boiskach.