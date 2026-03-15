Ewelina Woźniak w szpitalu po walce na KSW 116. Poważny uraz klatki piersiowej polskiej zawodniczki

Podczas weekendowej gali XTB KSW 116 Ewelina Woźniak nabawiła się bardzo ciężkiej kontuzji w starciu z reprezentantką Francji i musiała zostać hospitalizowana.

Uszkodzenie mostka doprowadziło do powstania krwiaka w okolicach śródpiersia, który przebił się do opłucnej.

Polka wyszła do drugiej odsłony walki z gigantycznym bólem, jednak rywalizacja zakończyła się jej porażką po założeniu dźwigni na ramię.

Poważna kontuzja Eweliny Woźniak na KSW 116. Polka w szpitalu

Gorzów Wielkopolski gościł w sobotę, 14 marca, uczestników gali XTB KSW 116. Kibice obejrzeli łącznie osiem starć. W walce wieczoru stawką był mistrzowski pas w wadze półśredniej. Adrian Bartosiński obronił tytuł, pokonując Madarsa Fleminasa po pięciu rundach niejednogłośną decyzją punktową. Znacznie bardziej dramatyczny przebieg miała jednak potyczka Eweliny Woźniak z Evą Dourthe. Reprezentantka Polski zgłaszała swojemu narożnikowi duże problemy zdrowotne już w przerwie po pierwszej rundzie. Zdecydowała się jednak na kontynuowanie pojedynku. Francuzka natychmiast wykorzystała osłabienie naszej zawodniczki. Błyskawicznie sprowadziła ją do parteru i zasypała serią mocnych uderzeń. Ostatecznie Dourthe przeszła do dosiadu, a następnie zmusiła Polkę do odklepania po założeniu balachy. Zaraz po przerwaniu walki poszkodowana fighterka została pilnie przewieziona do szpitala.

Ewelina Woźniak komentuje uraz po starciu z Evą Dourthe. Poważna diagnoza lekarska

Pierwsze doniesienia z obozu polskiej wojowniczki brzmiały niezwykle pesymistycznie. Wkrótce sama zainteresowana opublikowała obszerny komunikat na swoim profilu na Instagramie, w którym precyzyjnie opisała odniesione rany.

"Nie tak miała wyglądać ta niedziela. Na początku walki, po rzucie przeciwniczki, doznałam urazu mostka, który spowodował krwiak w śródpiersiu z przebiciem do opłucnej. Przez resztę pierwszej rundy i w trakcie drugiej próbowałam jeszcze walczyć mimo ogromnego bólu i problemów z oddechem. Niestety tym razem zdrowie powiedziało "stop". Najbliższe dni spędzę w szpitalu. Droga wojownika nie zawsze jest łatwa, ale jest prawdziwa. Gratulacje dla mojej przeciwniczki. Dziękuję za Wasze wsparcie!"

Część branżowych specjalistów otwarcie skrytykowała decyzję o dopuszczeniu zawodniczki do drugiej rundy, biorąc pod uwagę jej wyraźne kłopoty zdrowotne.

Bilans walk Eweliny Woźniak w organizacji KSW

Sobotnia porażka była piątym występem Eweliny Woźniak w okrągłej klatce największej europejskiej federacji MMA. Polka ma na swoim koncie trzy triumfy w KSW odniesione nad Moniką Kucinic, Sofiią Bagishvili oraz Aleksandrą Tonchevą. Musiała natomiast uznać wyższość Marii Silvy, a teraz także Evy Dourthe.

