Georgina Rodriguez na festiwalu w Wenecji. Ukochana Cristiano Ronaldo postawiła na odważną kreację

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-09-04 8:16

Georgina Rodriguez znów odwiedziła Festiwal Filmowy w Wenecji i po raz kolejny skradła show odważną kreacją, mocno eksponując swój dekolt. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Jak co roku Georgina Rodriguez przyleciała do miasta zakochanych, by wziąć udział w Festiwalu Filmowym w Wenecji. Żona Cristiano Ronaldo zaprezentowała tam niezwykle odważną kreację, utrzymaną w jej charakterystycznym stylu. Choć na palcach celebrytki błyszczała obrączka i okazałe pierścionki, to największą uwagę przyciągał bardzo mocno wyeksponowany biust argentyńsko-hiszpańskiej modelki.

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Modelka założyła elegancką, brązową koszulę. Rozpięła w niej kilka guzików i zsunęła materiał z lewego ramienia, pokazując biustonosz. Strój uzupełniały białe spodnie, szpilki, ciemne okulary i skórzana torebka prestiżowego domu mody Hermes. Zdjęcia z weneckiego wyjazdu Georginy Rodriguez, a także inne odważne kadry Hiszpanki można zobaczyć w naszej galerii.

Odważne zdjęcia Georginy Rodriguez. Żona Cristiano Ronaldo w Wenecji

Georgina Rodriguez
Galeria zdjęć 61

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