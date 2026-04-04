Ekstraklasa siatkarzy: Asseco Resovia Rzeszów pokonuje Indykpol AZS Olsztyn. Jak zakończyła się ich seria w play-off?

Zdecydowane zwycięstwo Asseco Resovii

Drugi mecz ćwierćfinałowy Ekstraklasy siatkarzy pomiędzy Indykpolem AZS Olsztyn a Asseco Resovią Rzeszów zakończył się zwycięstwem gości 0:3. Spotkanie miało miejsce w Olsztynie, a rzeszowska drużyna zaprezentowała się z bardzo solidnej strony, nie pozostawiając złudzeń rywalom. Zestaw setów to 18:25, 26:28 oraz 14:25, co jasno wskazuje na dominację w kluczowych momentach każdego z pojedynczych setów.

Asseco Resovia już od początku narzuciła swoje tempo gry, skutecznie blokując i atakując. Szczególnie drugi set okazał się zacięty, jednak to Resovia zdołała wyjść z niego zwycięsko po zaciętej walce na przewagi, co było psychologicznym ciosem dla gospodarzy. Ostateczny wynik meczu potwierdził wysoką formę rzeszowian, którzy konsekwentnie realizowali swoje założenia taktyczne przez cały przebieg spotkania.

Kto zapewnił awans do półfinału?

W składzie Indykpolu AZS Olsztyn wystąpili między innymi Paweł Cieślik, Jan Hadrava i Moritz Karlitzek, a rozgrywający Johannes Tille starał się dyrygować zespołem na parkiecie. W roli libero zagrał Jakub Ciunajtis, próbując podtrzymać defensywę drużyny gospodarzy. Na boisku pojawili się także Karol Borkowski i Arthur Szwarc, dając z siebie wszystko w trudnym starciu z rywalem, jednak nie byli w stanie odwrócić losów spotkania na swoją korzyść.

Z kolei Asseco Resovia Rzeszów mogła liczyć na solidny występ Karola Butryna, Marcina Janusza oraz Yacine'a Louatiego. Za defensywę odpowiadał doświadczony Paweł Zatorski jako libero, a Mateusz Poręba i Artur Szalpuk również wnieśli istotny wkład w grę. Dzięki temu zwycięstwu, Asseco Resovia objęła prowadzenie 2-0 w rywalizacji play-off do dwóch zwycięstw, tym samym zapewniając sobie awans do półfinału Ekstraklasy siatkarzy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.