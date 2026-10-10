Ekstraklasa koszykarek z wysokim wynikiem. Kto zdominował starcie w Pruszkowie

Wysoka wygrana koszykarek z Bochni

Spotkanie zakończyło się imponującym wynikiem 65:112 na korzyść drużyny przyjezdnej. Koszykarki z Bochni kontrolowały przebieg gry w każdej kwarcie, wygrywając je kolejno 18:11, 33:17, 33:15 oraz 28:22. Przewaga zespołu gości systematycznie rosła przez całe spotkanie. Gospodynie nie były w stanie nawiązać wyrównanej walki z dobrze dysponowanym przeciwnikiem, co przełożyło się na wysoką porażkę.

W zespole Lotto MKS Pruszków na wyróżnienie zasługuje przede wszystkim Wanesa Furman. Zawodniczka ta zdobyła 20 punktów, będąc najskuteczniejszą koszykarką w swojej drużynie. Dobre zawody rozegrała również Katarzyna Bukraba, która zapisała na swoim koncie 17 oczek. Anna Krawiec dorzuciła 10 punktów, Aleksandra Zmierczak 8, a Marta Wieczyńska i Karolina Zaborska po 5 punktów, natomiast Oliwia Trzymkowska, Alicja Głąbikowska i Wikoria Kaczmarek zakończyły mecz bez zdobyczy punktowej.

Kto zdobył najwięcej punktów dla Bochni?

W barwach drużyny Contimax MOSIR Bochnia punktowanie rozłożyło się bardzo równomiernie i niezwykle skutecznie. Aż trzy zawodniczki zdobyły po 17 punktów, prowadząc zespół do wysokiej wygranej na wyjeździe. Były to Anaya Peoples, Britney Jones oraz Marta Marcinkowska. Bożena Puter dołożyła od siebie bardzo solidne 15 oczek, co ostatecznie potwierdza znakomitą dyspozycję ofensywną całej ekipy przyjezdnych.

Pozostałe koszykarki z Bochni również miały ogromny wkład w końcowy, trzycyfrowy rezultat spotkania. Jastina Kosalewicz rzuciła 13 punktów, a Laura Stockton dołożyła cenne 11 oczek. Karolina Dżochowska zakończyła mecz z dorobkiem 9 punktów, Zuzanna Winkel zdobyła 8, a Natasza Litkowycz 5 punktów. Na boisku pojawiła się także Aleksandra Gołas, jednak jako jedyna z drużyny gości nie zdołała zapunktować.