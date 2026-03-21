Ekstraklasa koszykarek: Enea AZS Politechnika Poznań triumfuje w ćwierćfinale. Jaki wpływ na serię ma pierwszy wynik?

Pierwszy ćwierćfinał dla Enei AZS Politechniki Poznań

Enea AZS Politechnika Poznań wygrała pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ekstraklasy koszykarek. Zmierzyła się z MB Zagłębie Sosnowiec, triumfując wynikiem 74:56. Dzięki temu poznańska drużyna objęła prowadzenie 1-0 w rywalizacji play-off. Seria jest rozgrywana do trzech zwycięstw, a następne starcie odbędzie się w niedzielę w Poznaniu. Pierwsze zwycięstwo jest istotne dla psychiki zespołu.

Przebieg spotkania w Poznaniu był dość jednostronny. Enea AZS Politechnika Poznań dominowała od początku, co potwierdzają wyniki poszczególnych kwart. Pierwsza kwarta zakończyła się rezultatem 25:18, a druga 20:12. Trzecia kwarta była bardziej wyrównana, z wynikiem 12:12, natomiast ostatnią ponownie wygrały poznanianki 17:14. Całe spotkanie było pod kontrolą drużyny gospodarzy.

Kto rzucał najwięcej punktów dla zespołów?

Wśród zawodniczek Enei AZS Politechniki Poznań najlepszą skutecznością wyróżniła się Jovana Popović, zdobywając 21 punktów. Jej gra była kluczowa dla zwycięstwa. Aleksandra Pszczolarska dołożyła 12 punktów, a Jessica Carter 11. Brittany Brown również znacząco przyczyniła się do wyniku, notując 10 punktów. Skuteczna ofensywa rozłożyła się na kilka zawodniczek.

W zespole MB Zagłębie Sosnowiec liderką strzelczyń była Sydney Taylor z 16 punktami na koncie. Martyna Pyka zdobyła 12 oczek, a Catherine Reese dołożyła 9. Mimo wysiłków tych zawodniczek, Zagłębie nie zdołało przełamać obrony rywalek. Eve Wembanyama i Aleksandra Kuczyńska zakończyły mecz z 6 punktami każda. Sosnowiec musi szukać poprawy efektywności w kolejnych starciach.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.