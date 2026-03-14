Ekstraklasa: Cracovia – Wisła Płock. Kto zaskoczył faworyta?

Wynik meczu Cracovia – Wisła Płock w Ekstraklasie

Zmagania w ramach Ekstraklasy pomiędzy Cracovią Kraków a Wisłą Płock zakończyły się rezultatem 1:2 dla gości, choć pierwsza połowa nie przyniosła żadnych bramek. Kibice zgromadzeni na stadionie w liczbie 9836 osób musieli czekać na gole do drugiej części spotkania, kiedy to rozstrzygnęły się losy punktów. Ostatecznie Wisła Płock triumfowała, zdobywając cenne trzy punkty na trudnym terenie.

Pierwszą bramkę, samobójczą, zdobył Bosko Sutalo w 51. minucie, dając Wiśle Płock prowadzenie. Cracovia szybko odpowiedziała za sprawą Ajdina Hasicia, który wyrównał wynik meczu w 59. minucie, doprowadzając do remisu. Decydujące trafienie padło w 69. minucie, kiedy to Deni Jurić ustalił wynik spotkania na korzyść Wisły Płock, pieczętując ich zwycięstwo.

Składy drużyn i szczegóły spotkania

Podczas meczu sędzia Tomasz Kwiatkowski z Warszawy pokazał żółte kartki trzem piłkarzom Wisły Płock: Kyriakosowi Savvidisowi, Łukaszowi Sekulskiemu oraz Nemanji Mijuskoviciowi. W barwach Cracovii zagrali Sebastian Madejski, Bosko Sutalo, Oskar Wójcik, Brahim Traore, Mauro Perković, Pau Sans, Mateusz Klich, Amir Al Ammari, Maxime Dominguez, Martin Minczew oraz Ajdin Hasić. W trakcie spotkania dokonano także kilku kluczowych zmian, mających wpłynąć na dynamikę gry.

Skład Wisły Płock prezentował się następująco: Rafał Leszczyński, Marcus Haglind-Sangre, Marcin Kamiński, Nemanja Mijuskovic, Żan Rogelj, Dominik Kun, Kyriakos Savvidis, Wiktor Nowak, Quentin Lecoeuch, Deni Jurić oraz Łukasz Sekulski. Na murawie pojawili się również zmiennicy: Dominik Piła, Karol Knap, Mateusz Praszelik, Mateusz Tabisz, Kahveh Zahiroleslam po stronie Cracovii oraz Dani Pacheco, Fabian Hiszpański i Krystian Pomorski dla Wisły. Sędzia odnotował także liczbę widzów, która wyniosła 9836 osób.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.