Liga Mistrzów. Górnik Zabrze blisko niespodzianki z Fenerbahce?

Duma ze świetnej postawy piłkarzy

W pierwszym meczu w Stambule Fenerbahce triumfowało 1:0. Remis 1:1 w Zabrzu wyeliminował Górnika z dalszej walki o Ligę Mistrzów. Trener Michal Gasparik nie ukrywał rozczarowania brakiem awansu, jednak był pełen uznania dla postawy swoich zawodników. Mimo straconego gola po rzucie karnym, drużyna zdołała wyrównać i do końca walczyła o lepszy rezultat.

Szkoleniowiec Górnika przyznał, że rzut karny dla rywali został podyktowany słusznie, ale wynikał z niepotrzebnego faulu. Gasparik podkreślił niesamowity doping kibiców w Zabrzu, uznając go za najlepszy, jaki słyszał od początku swojej pracy z zespołem.

"Jesteśmy smutni, ale od pierwszych minut meczu byłem dumny z tego, co robią na murawie moi zawodnicy. Szkoda tego karnego, gdyż lepiej by nam się grało przy wyniku 0:0. Jednak udało się wyrównać" - powiedział szkoleniowiec Górnika.

Fenerbahce docenia trudnego rywala

W przerwie meczu trener Gasparik i jego piłkarze wiedzieli, że rywale z Turcji narzucą trudniejsze warunki w drugiej połowie. Wysiłek z pierwszych 45 minut dał się we znaki zabrzanom, jednak zmiany przeprowadzone około 60. minuty ożywiły grę zespołu. Gasparik wyjaśnił również, że brak Maksyma Chłania w wyjściowym składzie wynikał z decyzji taktycznych, a nie z problemów zdrowotnych.

Trener Fenerbahce, Ismail Kartal, szczerze przyznał, że Górnik Zabrze przygotował się do rewanżu lepiej, niż zakładano. Szkoleniowiec gości zwrócił uwagę na błędy swojej drużyny po objęciu prowadzenia, jednak ostatecznie cieszył się z wywalczonego awansu do 3. rundy kwalifikacji. Górnik zagra teraz w eliminacjach Ligi Europy.