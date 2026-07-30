Liga Mistrzów. Kolejne rozczarowanie polskich klubów

Historyczna szansa niewykorzystana

Dzięki dobrym wynikom w europejskich pucharach w sezonie 2024/25, Polska miała w tym roku dwóch przedstawicieli w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Zarówno mistrz Lech Poznań, jak i wicemistrz Górnik Zabrze, zaczęli rywalizację od drugiej rundy, jednak już na tym etapie musieli uznać wyższość rywali.

Lech odpadł po serii rzutów karnych z Aarhus GF, natomiast Górnik przegrał dwumecz z Fenerbahce Stambuł. Oba zespoły będą teraz rywalizować w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. To kolejne niepowodzenie polskich klubów w walce o najbardziej prestiżowe rozgrywki w Europie.

Nieliczne sukcesy w Lidze Mistrzów

Do tej pory zaledwie trzy razy polskim klubom udało się awansować do Ligi Mistrzów. Dwukrotnie sztuki tej dokonała Legia Warszawa (w sezonach 1995/96 i 2016/17), a raz Widzew Łódź (1996/97). W wielu przypadkach na drodze stawały silne drużyny z najmocniejszych europejskich lig.

W ostatnich latach najbliżej awansu był Raków Częstochowa. W sezonie 2023/24 drużyna ta dotarła do czwartej, decydującej rundy eliminacji, gdzie jednak musiała uznać wyższość FC Kopenhaga. Od sezonu 2024/25 w Lidze Mistrzów rywalizuje 36 zespołów, a kwalifikacje odbywają się w dwóch ścieżkach: mistrzowskiej i ligowej.