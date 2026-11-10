Bartłomiej Kowalski w Fogo Unii Leszno. Kto zastąpi ikonę klubu?

Sukcesy w Betard Sparcie Wrocław

Żużlowiec przez ostatnie pięć lat reprezentował barwy zespołu ze stolicy Dolnego Śląska. W minionym sezonie wrocławianie wywalczyli drużynowe wicemistrzostwo Polski. Bartłomiej Kowalski osiągnął średnią biegową na poziomie 1,609 punktu na wyścig. Z powodu odniesionej kontuzji zawodnik nie mógł jednak wystąpić w najważniejszych, decydujących spotkaniach tych rozgrywek. W początkowym etapie kariery żużlowiec startował w klubach z Krakowa oraz Częstochowy.

Z wrocławskim zespołem młody zawodnik sięgnął łącznie po trzy srebrne oraz jeden brązowy medal drużynowych mistrzostw kraju. Jego największe międzynarodowe sukcesy przypadają na 2023 rok. Wywalczył wówczas złoty krążek drużynowych mistrzostw Europy. W tym samym sezonie zdobył również brązowy medal indywidualnych mistrzostw świata juniorów.

Jak wygląda kadra leszczyńskiej drużyny?

Fogo Unia Leszno zakończyła tegoroczne zmagania w ekstralidze na czwartej pozycji. Działacze klubu nie planują przeprowadzać rewolucji kadrowej przed nowym sezonem. Zespołu nie będą już reprezentować Janusz Kołodziej oraz Grzegorz Zengota. Ten drugi zawodnik postanowił w następnym sezonie przenieść się do swojego macierzystego klubu, czyli Stelmetu Falubazu Zielona Góra.

W kadrze na zbliżające się rozgrywki pozostanie zdecydowana większość dotychczasowych liderów. Barw zespołu będą nadal bronić obcokrajowcy i utalentowani juniorzy. W składzie pozostali Australijczycy Keynan Rew oraz Benjamin Cook, Ukrainiec Nazar Parnicki i krajowy zawodnik Piotr Pawlicki. Zestawienie uzupełniają Kacper Mania, Emil Konieczny, Brytyjczyk Cooper Rushen oraz Filip Gano.