Bartłomiej Kowalski w Fogo Unii Leszno. Kto zastąpi legendę klubu

Sukcesy i statystyki nowego nabytku

Dwudziestoczteroletni zawodnik w poprzednim sezonie wykręcił średnią biegową na poziomie 1,609 punktu. Jego dotychczasowa drużyna z Wrocławia wywalczyła wicemistrzostwo Polski. Niestety z powodu odniesionej kontuzji żużlowiec nie mógł wziąć udziału w najważniejszych meczach ligowych. Przez pięć lat startów na Dolnym Śląsku zgromadził łącznie trzy srebrne oraz jeden brązowy medal w krajowych rozgrywkach drużynowych.

W dorobku młodego zawodnika znajdują się również cenne trofea na arenie międzynarodowej. Największymi sukcesami reprezentanta Polski w 2023 roku były złoto Drużynowych Mistrzostw Europy oraz brąz Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. W początkowym etapie swojej sportowej drogi jeździec reprezentował barwy ośrodków z Krakowa oraz Częstochowy. Teraz przed nim zupełnie nowe sportowe wyzwania w wielkopolskim klubie.

Jak wygląda kadra Fogo Unii Leszno?

Zespół z Wielkopolski zakończył tegoroczne rozgrywki ekstraligi tuż za podium, plasując się ostatecznie na czwartej pozycji. Zarząd klubu postanowił zrezygnować z przeprowadzania gruntownej przebudowy dotychczasowego składu. Najważniejszą zmianą jest odejście wieloletniego lidera Janusza Kołodzieja, który poinformował o zakończeniu sportowej kariery. Z zespołem pożegnał się również Grzegorz Zengota, który w następnym sezonie będzie reprezentował Stelmet Falubaz Zielona Góra.

W kadrze leszczynian na nadchodzące mecze pozostanie dotychczasowy trzon drużyny. Swoje starty w zespole kontynuować będą Australijczycy Keynan Rew i Benjamin Cook oraz Ukrainiec Nazar Parnicki. Krajowe zestawienie uzupełni niezwykle doświadczony Piotr Pawlicki. O sile formacji młodzieżowej decydować będą natomiast Kacper Mania, Emil Konieczny, Brytyjczyk Cooper Rushen oraz Filip Gano, co ma zagwarantować stabilność przed kolejnymi meczami.