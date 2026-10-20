Dennis Schroeder przed szansą na rekord w NBA. Ile klubów zmieni koszykarz?

Nowa rola weterana ligi NBA

Dennis Schroeder w swojej karierze reprezentował barwy wielu zespołów z Konferencji Wschodniej i Zachodniej. W tym sezonie w drużynie Charlotte Hornets 33-letni kapitan reprezentacji Niemiec sprawdzi się w roli mentora dla dwóch młodszych koszykarzy ze swojego kraju. Hannes Steinbach oraz Christian Anderson, absolwenci amerykańskich uczelni Washington i Texas Tech, zostali wybrani latem w drafcie. Niemieccy debiutanci mają systematycznie rozwijać swoje umiejętności pod okiem starszego i bardziej utytułowanego rodaka.

W obecnych rozgrywkach liga NBA wzbudza duże zainteresowanie za naszą zachodnią granicą. Kapitan reprezentacji gorąco wierzy w to, że młodzi debiutanci szybko zaaklimatyzują się w profesjonalnych rozgrywkach i wkrótce dołączą do kadry narodowej. Przyszłoroczne mistrzostwa świata w Katarze będą dla Niemców szansą na obronę wywalczonego tytułu. W decydującej fazie eliminacji do tego prestiżowego turnieju rywalem Niemców jest reprezentacja Polski.

- Gram już 14 lat w lidze, jestem najstarszy w drużynie i oczywiście staram się pomóc tym dwóm młodym zawodnikom w ich debiutanckim sezonie, jak najbardziej im go ułatwić – powiedział Schroeder w wywiadzie dla RTL/Sky Sport.

- Chcą być dobrzy i wierzę, że czeka ich tu długa kariera – przewiduje kapitan reprezentacji Niemiec.

Czy Dennis Schroeder pobije historyczny rekord?

Hannes Steinbach jest synem Burkharda Steinbacha, pochodzącego z Wuerzburga kolegi z drużyny legendarnego Dirka Nowickiego. Młody koszykarz niezwykle docenia obecność w nowej drużynie bardzo doświadczonego kolegi z Europy. Charlotte Hornets to już dwunasty profesjonalny klub w bogatej karierze Schroedera na amerykańskich parkietach. Wcześniej solidny rozgrywający występował między innymi w zespołach Atlanta Hawks, Los Angeles Lakers, Boston Celtics oraz Toronto Raptors.

Rekordzistą pod względem liczby reprezentowanych zespołów jest amerykański zawodnik Ish Smith, który podczas swojej kariery zagrał dla trzynastu drużyn. Biorąc pod uwagę sporą rotację kadr, niemiecki weteran ma realną szansę na poprawienie tego historycznego rezultatu w nadchodzących miesiącach. Najnowszy sezon koszykarski oficjalnie rozpoczyna się we wtorek dwudziestego października. Zespół z Charlotte rozegra swoje pierwsze wyjazdowe spotkanie z ekipą Brooklyn Nets w nocy z czwartku na piątek.