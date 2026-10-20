Turniej WTA w Osace. Linette przerywa złą passę

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-20 7:44

Magda Linette pokonała Amerykankę Claire Liu 6:4, 6:3 w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 w Osace. Zwycięstwo to pozwoliło Polce awansować do kolejnego etapu rywalizacji na twardych kortach w Japonii.

Tenisistka Magda Linette podczas uderzenia piłki na korcie twardym. O jej sukcesie w Osace przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Tenisistka na korcie wykonuje uderzenie rakietą w stronę nadlatującej żółtej piłki.

Linette pokonuje Liu w Osace

Wtorkowe zwycięstwo w Osace to pierwsza wygrana 34-letniej poznanianki nad Claire Liu. Obecnie Magda Linette zajmuje 77. miejsce w rankingu WTA, natomiast Amerykanka jest notowana 18 pozycji niżej. W ich poprzednim starciu, do którego doszło osiem lat temu w Charleston, lepsza okazała się Liu.

Kluczowe dla Polki jest jednak przełamanie fatalnej serii. Zwycięstwo nad Amerykanką zakończyło pasmo pięciu nieudanych turniejów, w których odpadała na samym początku rywalizacji. Triumf w Japonii daje nadzieję na poprawę formy w końcówce sezonu.

Z kim zmierzy się Polka?

Kryzys tenisistki trwał od połowy sierpnia. W tym czasie Linette przegrała pierwsze mecze w Cincinnati, US Open, Seulu i Pekinie, a z kwalifikacjami w Wuhan pożegnała się już w pierwszej rundzie. Wygrana z Liu to jej pierwszy triumf w cyklu WTA Tour od 3 sierpnia.

W drugiej rundzie japońskiego turnieju poprzeczka zawieszona będzie wyżej. Kolejną przeciwniczką Magdy Linette będzie Peyton Stearns lub Katerina Siniakova. Amerykanka jest rozstawiona w Osace z numerem drugim, a Czeszka to zawsze groźna rywalka na twardej nawierzchni.

ROLKI