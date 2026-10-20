Turniej WTA w Ningbo. Dlaczego Iga Świątek straciła szansę na finały

Kontuzja pokrzyżowała plany polskiej tenisistki

Polska zawodniczka zmaga się z bolesnym urazem lewego uda. Kontuzji tej doznała podczas niedawnych zawodów WTA 1000 w Wuhan. Właśnie tamte problemy zdrowotne kosztowały ją porażkę w półfinałowym starciu z Mają Chwalińską. We wtorek dziewiąta rakieta świata zniknęła z drabinki rozgrywek w Ningbo. Jej miejsce w turnieju zajęła ostatecznie rosyjska tenisistka Anastasija Zacharowa.

Informację o wycofaniu się Polki oficjalnie potwierdzili organizatorzy zawodów w mediach społecznościowych. Decyzja ta oznacza poważne konsekwencje dla układu sił na koniec tenisowego roku. Polska tenisistka straciła matematyczne szanse na wyprzedzenie Czeszki Karoliny Muchovej w rankingu WTA Race. Tym samym nie zdoła bezpośrednio zakwalifikować się do turnieju z udziałem ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu. Polce pozostaje ewentualnie rola pierwszej rezerwowej na zakończenie zmagań.

„Po dokładnej analizie, postanowiłam wycofać się z turnieju. W ostatnich tygodniach zmagam się z powracającym problemem z lewym udem i czuję, że poświęcenie czasu na odpoczynek i regenerację jest właściwą decyzją. Naprawdę czekałam na to, by wziąć udział w turnieju i chcę podziękować organizatorom i wszystkim, którzy mieli nadzieję, że będę grać”

Kto będzie reprezentował Polskę w Chinach?

Przed startem z udziału w chińskich zawodach zrezygnowała również Maja Chwalińska. Jej nieobecność jest spowodowana ogromnym zmęczeniem po bardzo wymagającej rywalizacji w turnieju WTA w Wuhan. Reprezentantka Polski pokazała tam wybitną formę i wygrała całe zmagania w doskonałym stylu. Obie polskie gwiazdy muszą teraz skupić się na odpoczynku i regeneracji fizycznej. Zdrowie zawodniczek pozostaje priorytetem przed kolejnymi tenisowymi wyzwaniami.

Zmiany w drabince sprawiły, że polscy kibice będą śledzić losy tylko jednej rodaczki. Jedyną reprezentantką naszego kraju w stawce turnieju w Ningbo pozostaje Katarzyna Kawa. Zgodnie z harmonogramem we wtorek około godziny 13 zainauguruje ona swoje zmagania na korcie. Jej przeciwniczką w spotkaniu pierwszej rundy będzie utalentowana Ukrainka Daria Snigur. Wynik tego pojedynku zadecyduje o dalszej obecności polskich akcentów w tych prestiżowych zawodach.