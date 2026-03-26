Decyzja Karola Nawrockiego w sprawie meczu Polska - Albania. Wiadomo, czy prezydent zasiądzie na trybunach

Prezydent Karol Nawrocki musi obecnie mierzyć się ze zmasowaną krytyką sympatyków piłki nożnej.

Kością niezgody okazała się prezydencka decyzja o zawetowaniu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.

Karol Nawrocki zapowiada swoją wizytę na spotkaniu polskiej kadry z Albanią.

Obecność polityka na stadionie wywołuje mnóstwo emocji w kontekście ostatnich konfliktów ze środowiskiem kibicowskim.

Jeszcze kilka miesięcy temu Karol Nawrocki cieszył się ogromną sympatią środowisk stadionowych. Zanim objął najwyższy urząd w państwie, otwarcie wspierał Lechię Gdańsk z perspektywy trybun. Jako prezydent również chętnie odwiedzał stadiony podczas spotkań ukochanego klubu oraz reprezentacji narodowej. Jeden decydujący podpis diametralnie zmienił jednak relacje głowy państwa z polskimi fanami piłki nożnej.

Sonda Kto wygra mecz Polska - Albania w barażach o MŚ 2026? Polska Albania

Konflikt na linii prezydent RP a kibice. Na stadionach Ekstraklasy wywieszono transparenty o Karolu Nawrockim

Miniona kolejka w piłkarskiej Ekstraklasie upłynęła pod znakiem ostrych protestów wycelowanych bezpośrednio w Karola Nawrockiego. Sympatycy futbolu wyrażali swoje oburzenie z powodu zablokowania przez głowę państwa zmian w Kodeksie postępowania karnego. Polityk tłumaczył zawetowanie ustawy koniecznością dbania o bezpieczeństwo obywateli oraz walką z najbardziej niebezpiecznymi grupami przestępczymi. Argumentacja ta zupełnie nie trafiła jednak do przekonania stadionowym bywalcom.

Podczas weekendowych spotkań na polskich obiektach sportowych kibice zaprezentowali transparenty o następującej treści:

"K. Nawrocki - po cichu ustawę wetujesz, wieloletnie areszty bez dowodów akceptujesz", "Prezydencie - zapomniałeś dzięki kogo głosom wygrałeś. Jak Judasz nasze ideały dla prezesa zaprzedałeś"

Takie właśnie oprawy można było zaobserwować na stadionach w naszym kraju w ostatnich dniach. Głos w sprawie zabrali również fani Lechii Gdańsk. Fakt ten ma szczególne znaczenie, ponieważ obecny prezydent od lat deklarował przywiązanie właśnie do tej drużyny z Trójmiasta. Taka reakcja jego dawnych kompanów z trybun dobitnie obrazuje potężny kryzys wizerunkowy polityka w tym specyficznym środowisku.

Karol Nawrocki nie rezygnuje z wizyty na PGE Narodowym. Prezydent obejrzy starcie Polska - Albania

Otwarte niezadowolenie środowisk kibicowskich nie wpłynęło na plany najważniejszej osoby w państwie. Jak poinformował za pośrednictwem serwisu X dziennikarz Radia ZET Mateusz Ligęza, Karol Nawrocki zamierza osobiście dopingować reprezentację na PGE Narodowym w Warszawie. Głowa państwa zasiądzie na trybunach, aby na żywo śledzić kluczowe spotkanie przeciwko Albanii.