Zatrzymanie na warszawskiej Woli. 16-latek podejrzany o przygotowywanie zabójstwa wielu osób

Interwencja policjantów z Wydziału Profilaktyki Społecznej na Woli

Funkcjonariusze z Wydziału Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii z warszawskiej Woli podjęli natychmiastowe działania po otrzymaniu niepokojącej informacji dotyczącej 16-letniego mieszkańca dzielnicy. Z posiadanych przez mundurowych danych wynikało, że nieletni podejmował konkretne czynności, które mogły wskazywać na przygotowywanie się do zabójstwa wielu osób. Policjanci szybko ustalili miejsce przebywania nastolatka i dokonali jego zatrzymania w miejscu zamieszkania.

Zabezpieczenie niebezpiecznych przedmiotów w mieszkaniu 16-latka

W trakcie przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez 16-latka policjanci natrafili na przedmioty, które nastolatek gromadził w domu. Funkcjonariusze zabezpieczyli między innymi maczety, noże, kastet, pałkę teleskopową oraz miotacz gazu. W mieszkaniu znaleziono również kamizelkę kuloodporną i przedmioty, których wygląd przypominał broń palną. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, a szczegółowe oględziny całego arsenału zostały przeprowadzone z udziałem technika kryminalistyki.

Decyzja sądu rodzinnego o umieszczeniu w ośrodku wychowawczym

Po zakończeniu niezbędnych czynności funkcjonariusze doprowadzili 16-latka do sądu rodzinnego. Policjanci przekazali zgromadzony materiał dowodowy wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego i zastosowanie wobec nieletniego środka izolacyjnego. Sąd rodzinny przychylił się do zebranych informacji i podjął decyzję o umieszczeniu nastolatka na 3 miesiące w okręgowym ośrodku wychowawczym. Jest to środek tymczasowy, a o dalszej przyszłości i losie 16-latka będzie rozstrzygał sąd w toku dalszego postępowania.

Źródło: Policja.pl