Likwidacja laboratorium narkotykowego w województwie mazowieckim. Zabezpieczono towar o wartości 10 mln zł

Zatrzymania w powiecie na terenie województwa mazowieckiego

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Straży Granicznej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili działania na terenie województwa mazowieckiego. Podczas przeszukania domu jednorodzinnego oraz przyległych budynków gospodarczych mundurowi odkryli linię technologiczną służącą do wytwarzania substancji psychotropowych. W związku z tym procederem zatrzymano dwoje obywateli Ukrainy, 37-letniego mężczyznę oraz 25-letnią kobietę. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Decyzją sądu oboje trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące, a za popełnione czyny grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Profesjonalna linia do produkcji mefedronu i klefedronu

Nielegalna wytwórnia była wyposażona w specjalistyczny sprzęt umożliwiający masową produkcję środków odurzających. Służby zabezpieczyły między innymi reaktor laboratoryjny z osprzętem, mieszadła elektryczne, system wentylacyjny, zamrażarki oraz odzież ochronną w postaci masek przeciwgazowych i kombinezonów. W pomieszczeniach znajdowały się liczne beczki i kanistry z substancjami chemicznymi niezbędnymi do syntezy narkotyków. Funkcjonariusze ujawnili także 1000-litrowy zbiornik typu mauser z elektrycznym mieszadłem. Z ustaleń wynika, że urządzenie to pozwalało na jednorazowe wytworzenie około 63 kg narkotyków.

Ponad 170 kg substancji zabezpieczonych przez służby

W trakcie interwencji zabezpieczono łącznie ponad 170 kg nielegalnych substancji. Wśród przejętych środków znajdował się gotowy do sprzedaży mefedron (4-MMC) oraz klefedron (4-CMC), a także substancje będące w trakcie procesu krystalizacji. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Jest to już kolejna realizacja CBZC w ramach tego samego postępowania, która doprowadziła do zamknięcia drugiego laboratorium. Obecnie w całej sprawie występuje 26 podejrzanych, z których 12 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Policjanci zaznaczają, że postępowanie jest rozwojowe.

Źródło: Policja.pl