Liga Narodów siatkarzy. USA nowym liderem

Sytuacja w tabeli Ligi Narodów

Polscy siatkarze, po rozegraniu sześciu spotkań, legitymują się bilansem czterech zwycięstw i dwóch porażek w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Kolejne mecze polskiej kadry podczas turnieju w Gliwicach odbędą się w weekend: w sobotę zmierzą się z Niemcami, a dzień później zagrają z Argentyną. Piątek jest dla podopiecznych trenera dniem przerwy w rozgrywkach.

Na czele klasyfikacji Ligi Narodów znajduje się zespół USA, który objął pozycję lidera po pewnym zwycięstwie 3:0 nad Iranem w turnieju w Orleanie. Jedyną drużyną w stawce, która do tej pory nie odniosła żadnej porażki, jest Japonia, jednak ta reprezentacja pauzowała podczas czwartkowych zmagań.

Plany na kolejne etapy

Ostatni turniej fazy grupowej z udziałem Polaków odbędzie się w Chicago, w dniach 15-20 lipca. W USA rywalami reprezentacji Polski będą zespoły Bułgarii, Brazylii, Francji oraz drużyna gospodarzy. Do turnieju finałowego, awansuje siedem najlepszych drużyn w tabeli.

Finałowe zmagania zaplanowano w terminie od 29 lipca do 2 sierpnia. Gospodarzem turnieju finałowego, już drugi rok z rzędu, będzie chińskie miasto Ningbo, a zespół gospodarzy ma zapewniony bezpośredni awans do finałów niezależnie od zajętego miejsca w fazie grupowej.