Piąty tie-break i czwarte zwycięstwo. Siatkarze wymęczyli wygraną z Turcją

Reprezentacja Polski po pięciosetowym meczu wygrała z Turcją 3:2 (26:28, 25:19, 25:21, 19:25, 15:11) podczas turnieju Ligi Narodów.

To czwarte zwycięstwo Biało-Czerwonych w rozgrywkach, w których musieli rozegrać już pięć tie-breaków.

Teraz siatkarze mają jeden dzień odpoczynku w trakcie gliwickiej części zmagań.

Liga Narodów: Kolejny horror polskich siatkarzy

Nadzieje na szybkie i bezproblemowe zwycięstwa polskiej reprezentacji, po dołączeniu do składu bardziej doświadczonych graczy, zostały brutalnie zweryfikowane. Dzień po wymagającym, pięciosetowym starciu z Belgią w Gliwicach, spotkanie z Turcją okazało się równie wyczerpujące i zacięte. Od samego początku inicjatywę przejęli przeciwnicy, co zaowocowało ich wygraną w pierwszej partii, zakończonej grą na przewagi wynikiem 28:26 dla tureckiej drużyny.

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Kolejna odsłona meczu na początku również nie układała się po myśli Polaków, jednak przy niekorzystnym wyniku 11:13 gra nabrała odpowiedniego rytmu. Nastąpił gwałtowny zwrot akcji, Biało-Czerwoni odskoczyli na 19:13 i zaczęli dominować na parkiecie, prezentując swoją najlepszą siatkówkę. Zwycięstwa w dwóch kolejnych setach dawały nadzieję na zamknięcie rywalizacji, ale w czwartej partii Turcy odbudowali swoją formę, pewnie zwyciężając i zmuszając Polaków do rozegrania kolejnego, decydującego seta.

Tie-break charakteryzował się wyrównaną walką, ale w kluczowym momencie zadecydowało większe ogranie polskich siatkarzy. Znakomite spotkanie rozegrał Aleksander Śliwka, który zdobywając 20 punktów wyrósł na niekwestionowanego lidera zespołu. Solidne wsparcie zapewnili mu Artur Szalpuk z dorobkiem 17 punktów oraz Bartłomiej Bołądź, który dołożył 14 oczek. Wygrana ta jest niezwykle istotna w kontekście walki o miejsce w najlepszej siódemce gwarantującej grę w turnieju finałowym. W sobotę, po dniu przerwy, podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z reprezentacją Niemiec.