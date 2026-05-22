Czterech młodych Polaków nominowanych do nagrody Golden Boy. Powalczą z gwiazdą Barcelony

Wielkie wyróżnienie dla polskich talentów w plebiscycie Golden Boy

Od pewnego czasu fani piłki nożnej śledzą błyskawiczny rozwój Oskara Pietuszewskiego w portugalskim FC Porto, a także rosnącą pozycję Kacpra Potulskiego. Z kolei na polskich boiskach świetne noty w Ekstraklasie regularnie gromadzą Wojciech Mońka i Michał Gurgul. Obecnie cała ta czwórka znalazła się na radarze włoskiego dziennika "Tuttosport" oraz portalu Transfermarkt. Te dwa serwisy wspólnymi siłami stworzyły zestawienie zawodników pretendujących do niezwykle ważnego trofeum dla najbardziej utalentowanych młodych graczy na Starym Kontynencie.

W zestawieniu stu nominowanych graczy nie brakuje najbardziej rozpoznawalnych nazwisk młodego pokolenia. Wyróżniono między innymi Lamine'a Yamala, który swoimi występami czarował fanów katalońskiej Barcelony. W gronie tym znalazł się również jego kolega z drużyny, Pau Cubarsí. Do ostatecznego wyłonienia zwycięzcy pozostało jeszcze trochę czasu, jednak znalezienie się aż czterech Biało-Czerwonych w tak doborowym towarzystwie to powód do dumy.

Dla Oskara Pietuszewskiego ostatni rok był niezwykle owocny. W tym czasie zaliczył on 49 występów na murawie, notując na swoim koncie sześć trafień i taką samą liczbę asyst. Po przenosinach do zespołu FC Porto, eksperci portalu Transfermarkt szacują jego rynkową wartość na kwotę 20 milionów euro.

Kacper Potulski natomiast może pochwalić się 29 występami dla niemieckiego FSV Mainz 05, gdzie udało mu się raz pokonać bramkarza rywali. Ten osiemnastoletni defensor jest w tej chwili wyceniany przez rynek na około 12 milionów euro.

Wojciech Mońka i Michał Gurgul stanowili mocne punkty w składzie Lecha Poznań, przyczyniając się do wywalczenia przez ten klub tytułu mistrza kraju. Mońka zagrał w trzydziestu meczach, z kolei Gurgul meldował się na placu gry czterdzieści pięć razy. Ich rynkowa wartość szacowana jest obecnie na 4 oraz 3 miliony euro.