Historyczny medal 18-letniej Polki! Pierwszy raz mamy mistrzynię świata

Historyczne złoto dla Polski. Maria Okrucińska mistrzynią świata

Złoty medal kolarskich mistrzostw świata w jeździe indywidualnej na czas juniorek należy do Marii Okrucińskiej. 18-letnia zawodniczka osiągnęła na dystansie 10,7 km w Montrealu czas 15.17,51. Wyprzedziła drugą na mecie Belgijkę Yanę Decruyenaere o 12,25 s, a trzecią Brytyjkę Aalię Clay o 24,51 s. Na 22. pozycji ze stratą 1.22,78 uplasowała się druga z Polek, Kinga Słomka. W rywalizacji wzięło udział łącznie 57 zawodniczek.

Okrucińska, która swoje pierwsze kroki w kolarstwie stawiała w klubie Copernicus Toruń, obecnie ściga się dla holenderskiej ekipy Grouwels-Watersley. W wywiadzie udzielonym Eurosportowi wyznała, że triumf w mistrzostwach był jej najważniejszym tegorocznym celem.

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- Długo do tego startu się przygotowywałam. Przeprowadziłam bardzo dobre rozpoznanie trasy i stojąc na starcie czułam, że to mój dzień. To dla mnie coś niesamowitego - mówiła na gorąco.

18-latka zdradziła, że szczególnym uznaniem darzy Michała Kwiatkowskiego i Katarzynę Niewiadomą-Phinney.

- Myślę tu zwłaszcza o Michale i jego początkach w Polsce, w drużynie CCC Copernicus. Był zawsze blisko mnie, w moim mieście, Toruniu. A ostatnio miałam okazję z nim trenować i rozmawiać – podobnie jak z Kasią. Jesteśmy w kontakcie przez cały rok i czuję z ich strony ogromne wsparcie - podkreśliła.

W piątek 25 września Maria Okrucińska stanie przed kolejną szansą na medal, tym razem w wyścigu ze startu wspólnego. Jeśli chodzi o zmagania juniorów w jeździe na czas, triumfował Hiszpan Benjamin Noval, natomiast Mikołaj Legieć zajął 37. miejsce, a Igor Mitoraj był 45. Wcześniej rozegrano również sztafetę mieszaną, w której zwyciężyli reprezentanci Włoch, a polska ekipa ukończyła zmagania na ósmej lokacie.

Klasyfikacja jazdy indywidualnej na czas (MŚ juniorek)

1. Maria Okrucińska (Polska) 15.17,51

2. Yana Decruyenaere (Belgia) +12,25 s

3. Aalia Clay (Wielka Brytania) +24,51 s

...

22. Kinga Słomka (Polska) +1.22,78

🇵🇱 𝐎𝐊𝐑𝐔𝐓𝐍𝐈𝐄 𝐃𝐎𝐁𝐑𝐀 𝐉𝐀𝐙𝐃𝐀❗🤌Maria Okrucińska została mistrzynią świata w jeździe indywidualnej na czas juniorek❗Znakomity wynik młodej Polki 💪 pic.twitter.com/1FTPMnDBLe— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) September 22, 2026