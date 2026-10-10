Cristiano Ronaldo opuścił kadrę. Federacja wszczęła postępowanie, gwiazdorowi grozi kara

Całe zamieszanie miało swój początek podczas rozegranego 27 września meczu Ligi Narodów przeciwko Norwegii. Cristiano Ronaldo rozgrzewał się i miał nadzieję na grę, jednak selekcjoner Jorge Jesus nie wpuścił go na murawę. Wywołało to wściekłość piłkarza. Próby interwencji ze strony przedstawicieli najwyższych władz federacji, którzy chcieli przekonać zawodnika do zmiany zdania, spełzły na niczym. Dzień przed zaplanowanym na 1 października spotkaniem z Danią, Ronaldo wyjechał ze zgrupowania.

Kilka dni później głos w sprawie zabrał sam zawodnik, przedstawiając swoje stanowisko na temat tego wydarzenia. Gwiazdor zapewnił, że chce w dalszym ciągu grać w narodowych barwach, ale jednocześnie zadeklarował gotowość do poniesienia konsekwencji swoich czynów.

"Już przeprosiłem, ale wiem, że postawa musi mieć konsekwencje. Każdy, kto jest w piłce nożnej tak jak ja, wie, że niezależnie od statusu każdej osoby, zasady są najważniejsze. To samo dotyczy wszystkich"

Portugalski Związek Piłki Nożnej (FPF) wydał w tej sprawie oficjalny komunikat, w którym poinformowano o wszczęciu procedury dyscyplinarnej. Postępowanie, rozpoczęte 9 października 2026 roku na mocy decyzji Sekcji ds. Zawodów Piłkarskich, ma wyjaśnić, czy zdarzenia zgłoszone 7 października noszą znamiona przewinienia dyscyplinarnego.

Georgina Rodriguez, partnerka Cristiano Ronaldo, stoi za nim murem

Władze portugalskiej piłki podjęły ponadto decyzję o tymczasowym zawieszeniu zawodnika, co nie jest automatyczną karą za samo opuszczenie kadry. Sprawa jest traktowana jako pilna, a 10 października odpowiednie dokumenty trafiły do Komisji Postępowania Dyscyplinarnego FPF.

"Niezależnie od automatycznego zawieszenia, któremu zawodnik podlegał do momentu wszczęcia postępowania, podjęto decyzję o zastosowaniu wobec niego nieautomatycznego zawieszenia tymczasowego oraz nadaniu sprawie trybu pilnego. W dniu 10 października 2026 roku sprawa została przekazana Komisji Postępowania Dyscyplinarnego Portugalskiej Federacji Piłkarskiej (FPF). Do zakończenia postępowania wyjaśniającego sprawa pozostaje niejawna"

Obecnie nałożone zawieszenie nie powinno zaważyć na występach Cristiano Ronaldo w najbliższych meczach reprezentacji Portugalii. Najbliższe spotkania zaplanowano dopiero na 14 i 17 listopada, co oznacza, że werdykt w tej sprawie najpewniej poznamy przed kolejnym zgrupowaniem.

Jak zauważa portugalski dziennik „A Bola”, przepisy jasno określają kary za nieuzasadnione opuszczenie zgrupowania. Zgodnie z regulaminem, piłkarz powołany do kadry, który nie stawi się na jej zajęciach, meczu, czy treningu, bądź opuści je samowolnie, może liczyć się z zawieszeniem trwającym od miesiąca do nawet pół roku. W przypadku zawodników profesjonalnych przewidziana jest również kara finansowa w przedziale od 500 do 1000 euro.