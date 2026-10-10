Cracovia przerywa passę porażek po dramatycznym meczu. Kto strzelił kluczowe bramki?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-10 17:44

Cracovia przerywa passę porażek, wygrywając z KGHM Zagłębie Lubin 3:1 po niezwykle emocjonującym meczu. Kluczowe okazały się dwa rzuty karne wykorzystane przez Ajdina Hasicia. Spotkanie rozstrzygnęło się w doliczonym czasie gry, dostarczając kibicom wielu wrażeń.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Nogi piłkarza oddającego strzał na bramkę podczas meczu na pełnym stadionie.

Początek meczu pod dyktando gości

Cracovia przystąpiła do tego meczu po serii czterech porażek, natomiast KGHM Zagłębie Lubin uległo w poprzedniej kolejce Wiśle Płock 0:2. Spotkanie od początku było interesującym widowiskiem. Goście z Lubina nie nastawili się tylko na obronę, lecz przeprowadzali ataki zakończone strzałami.

To jednak gospodarze byli bliżej objęcia prowadzenia. W dziewiątej minucie Vincent Burlet dośrodkowywał spod końcowej linii, jednak piłka odbiła się od słupka. W 27. minucie prowadzenie objęło Zagłębie. Po rzucie z autu Marcel Reguła próbował oddać strzał przewrotką, ale to Aleks Ławniczak ostatecznie wpakował piłkę do siatki. Chwilę później wynik mógł podwyższyć Filip Kocaba, lecz uderzył nad poprzeczką.

Dramatyczna końcówka w doliczonym czasie gry

Po wznowieniu gry w drugiej połowie Cracovia zaatakowała z większą energią. Po rzucie rożnym piłkę ręką zagrał Ławniczak. Sędzia Tomasz Marciniak, po analizie VAR, podyktował rzut karny, który pewnie wykorzystał Ajdin Hasić w 54. minucie. W 67. minucie Mateusz Klich trafił w poprzeczkę po strzale z dystansu.

Z powodu przerw arbiter doliczył 11 minut do regulaminowego czasu gry. Ponowna analiza VAR wykazała zagranie ręką zawodnika Zagłębia, a Hasić w 90+8. minucie po raz drugi zamienił rzut karny na gola. W ostatniej akcji meczu bramkarz Zagłębia Zlatan Alomerović pobiegł w pole karne rywali, co wykorzystali krakowianie. Po szybkim kontrataku Mohamed Berte ustalił wynik na 3:1 strzałem do pustej bramki w 90+18. minucie.

ROLKI