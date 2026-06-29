Historyczny awans Kanady na MŚ 2026. Te słowa trenera po meczu wyciskają łzy

Historyczny awans na MŚ 2026

Reprezentacja Kanady po raz trzeci bierze udział w mistrzostwach świata, występując wcześniej na turniejach w 1986 i 2022 roku. Jako współgospodarz tegorocznej edycji imprezy ekipa Klonowego Liścia odnosi historyczne sukcesy. W fazie grupowej zespół wywalczył swój pierwszy punkt po remisie 1:1 z Bośnią i Hercegowiną, a następnie odniósł premierowe zwycięstwo, pokonując Katar 6:0. Niedzielny triumf nad Republiką Południowej Afryki zagwarantował drużynie długo wyczekiwany debiut w fazie pucharowej. Kanada znalazła się w elitarnym gronie szesnastu najlepszych zespołów na świecie.

Zwycięska bramka padła w drugiej minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy, a jej autorem został Stephen Eustaquio. Ten 29-letni pomocnik na co dzień występuje w klubie Los Angeles FC. Według trenera trafienie z linii pola karnego było w pełni zasłużoną nagrodą za osobistą tragedię zawodnika, który w ubiegłych miesiącach stracił oboje rodziców. Matka piłkarza zmarła na nowotwór mózgu, o czym sportowiec dowiedział się w przerwie jednego z ligowych meczów. Po zakończeniu niedzielnego spotkania amerykański szkoleniowiec Jesse Marsch wygłosił do swojej drużyny niezwykle emocjonalną przemowę.

- Chłopaki, jesteście kanadyjskimi bohaterami, bohaterami dla przyszłych pokoleń. Dzięki wam dzieci w tym kraju będą uprawiać futbol. Ten sport ma wspaniałą przyszłość właśnie dzięki wam. Powinniście być naprawdę dumni z tego, kim jesteście. Powinniście być naprawdę dumni ze swojej gry - zaznaczył.

Kto będzie rywalem w kolejnej rundzie?

Kanadyjczycy awansowali do fazy pucharowej z drugiego miejsca w grupie, co oznaczało utratę przywileju rozgrywania meczów w swojej ojczyźnie. Niedzielne spotkanie z zespołem z Afryki odbyło się na obiekcie w Los Angeles. Kolejnym przystankiem podopiecznych Jessego Marscha będzie amerykańskie Houston. O historyczny awans do ćwierćfinału zagrają tam ze zwycięzcą rywalizacji pomiędzy Holandią a Marokiem. Jak przyznał kanadyjski obrońca Alistair Johnston, nadchodzące starcie będzie przypominało prawdziwy pojedynek Dawida z Goliatem.

Niedzielny mecz przyniósł również ważne rozstrzygnięcia dla reprezentacji RPA i jej selekcjonera. Zespół pod wodzą 74-letniego Hugo Broosa po raz pierwszy w swojej historii przebrnął przez fazę grupową światowego czempionatu. Belgijski trener jest trzecim najstarszym szkoleniowcem w całych dziejach mistrzostw świata. Choć przed turniejem planował przejście na emeryturę, obecnie wstrzymuje się z podjęciem ostatecznej i wiążącej decyzji. Zadeklarował jednak, że tegoroczne rozgrywki były definitywnie jego ostatnim mundialem w karierze.