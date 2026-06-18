Challenger Enea Poznań Open. Kto awansował do półfinału debla?

Awans polskiego debla po zaciętym spotkaniu

Karol Drzewiecki oraz Piotr Matuszewski zameldowali się w półfinale tenisowego turnieju. Pula nagród poznańskich zawodów wynosi dokładnie 160 tysięcy euro. Polscy zawodnicy pokonali szwajcarsko-japoński duet, w którego składzie znaleźli się Luca Castelnuovo i Akira Satntillan. Trudne spotkanie zakończyło się ostatecznie wynikiem 7:6 (7-5), 6:7 (6-8), 10-5. Mecz trwał ponad dwie godziny i przyniósł zebranym kibicom ogromne emocje na korcie.

Biało-czerwoni mieli znakomitą okazję na zamknięcie tego starcia w zaledwie dwóch setach. W tie-breaku drugiej partii polska para niespodziewanie zmarnowała trzy piłki meczowe. Castelnuovo i Satntillan szybko doprowadzili do remisu 6:6, a następnie rozstrzygnęli na swoją korzyść dwie kolejne akcje. W decydującym supertiebreaku Drzewiecki i Matuszewski całkowicie zdominowali grę na korcie. Szybko objęli bezpieczne prowadzenie 7-1, by triumfować ostatecznie w stosunku 10-5.

Kto zagra w decydujących fazach wielkopolskiego turnieju?

Do kolejnej rundy awansował również Szymon Walków, tworzący debel z Hiszpanem Sergio Martosem Gornesem. Polsko-hiszpańska para pokonała Maksa Kaśnikowskiego i Tomasza Berkietę w dwóch setach 6:3, 6:2. Z deblową rywalizacją pożegnali się niestety Jan Sadzik oraz Aleksander Błuś. Młodzi Polacy ulegli bułgarsko-czeskiej parze, którą tworzą Alexander Donski i Andrew Paulson, przegrywając gładko 2:6, 1:6. W grze pojedynczej wszyscy polscy reprezentanci zostali wyeliminowani we wczesnych fazach turnieju.

Alan Ważny, Daniel Michalski oraz Tomasz Berkieta zakończyli swój udział w turnieju singlowym już na pierwszej rundzie. Maks Kaśnikowski zdołał dotrzeć do drugiej rundy, gdzie również musiał uznać wyższość przeciwnika. Z wielkopolskimi zawodami pożegnał się rozstawiony z numerem drugim Brytyjczyk Jan Choinski. Zawodnik o polskich korzeniach przegrał z Brazylijczykiem Gustavo Heide 6:7 (5-7), 6:3, 4:6. Półfinały singla i debla zaplanowano na piątek, natomiast finał imprezy odbędzie się w sobotnie popołudnie.