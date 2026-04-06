Były tenisista ostro ocenia Arynę Sabalenkę. Stwierdził, że z łatwością przegrałaby z juniorem

Pokazowy mecz Aryny Sabalenki z Nickiem Kyrgiosem

Cała dyskusja została sprowokowana przez grudniowe wydarzenie określane w mediach mianem „Bitwy Płci”. W pokazowym starciu najwyżej notowana rakieta kobiecego zestawienia skrzyżowała rakiety z byłym finalistą londyńskiego Wimbledonu, Nickiem Kyrgiosem. Pojedynek zakończył się pewnym triumfem Australijczyka, który pokonał Białorusinkę 6:3, 6:3, a sama inicjatywa wywołała potężne emocje w środowisku sportowym.

Głos w tej sprawie postanowił zabrać młodszy brat legendarnego Johna McEnroe'a. Były trzeci zawodnik światowego rankingu w grze podwójnej szczerze przyznał, że podczas swojej kariery był jedynie solidnym rzemieślnikiem, krążącym zazwyczaj między trzydziestą a siedemdziesiątą piątą lokatą klasyfikacji ATP, sporadycznie łapiąc się do pierwszej setki. Mimo braku wybitnych sukcesów singlowych, jego ocena dzisiejszej rywalizacji w żeńskim i męskim tourze okazała się niezwykle kategoryczna i ostra.

– Jeśli wziąć najlepszego juniora na świecie, topowego 17-latka, i zestawić go z Aryną Sabalenką, to wygra z nią 6:1, 6:1 – stwierdził Patrick McEnroe.

Aryna Sabalenka uderza tak mocno jak Jannik Sinner? Patrick McEnroe wyjaśnia różnice

Amerykanin podkreślił, że takie nietypowe konfrontacje są dla niego znacznie bardziej fascynującym widowiskiem niż standardowe mecze turniejowe z udziałem niżej notowanych graczy.

– Wolę oglądać takie mecze jak Bitwa Płci niż jednostronne spotkania przeciętnych tenisistów. To zupełnie inna gra – powiedział.

Ekspert zwrócił również uwagę na czysto techniczne aspekty gry najsilniejszych zawodniczek, zestawiając ich umiejętności z czołowymi przedstawicielami męskiego cyklu. Zauważył, że choć siła posyłanych piłek może wydawać się na pierwszy rzut oka łudząco podobna, kluczowe pozostają niuanse decydujące o ostatecznej jakości zagrań.