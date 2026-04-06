Iga Świątek trenuje z legendą. Rafael Nadal wkroczył na kort i przejął inicjatywę

Reprezentantka Polski buduje dyspozycję w ośrodku Rafa Nadal Academy, zlokalizowanym na balearskiej Majorce w miejscowości Manacor. Zawodniczka zainaugurowała tam zajęcia pod okiem nowego szkoleniowca, którym został Francisco Roig. Uznany w tenisowym środowisku Hiszpan przez wiele sezonów blisko współpracował z samym Nadalem, przyczyniając się do zdobycia przez niego dwudziestu dwóch pucharów wielkoszlemowych.

Roszady na stanowisku trenera stanowią pokłosie niezwykle intensywnych tygodni w obozie czwartej rakiety świata. Kiedy Świątek uległa Magdzie Linette na etapie pierwszej rundy zmagań w Miami, postanowiła zakończyć kooperację z Wimem Fissettem. Zaledwie po dziesięciu dniach od tego rozstania oficjalnie poinformowano o zatrudnieniu Francisco Roiga. Zadaniem nowego opiekuna jest błyskawiczne odbudowanie najwyższej dyspozycji tenisistki tuż przed kluczową fazą tegorocznych rozgrywek.

ZOBACZ TEŻ: Mariusz Pudzianowski trenował z Karolem Nawrockim. Były strongman ujawnił, ile wyciska prezydent

Rafa teaching Iga the secret to his iconic buggy whip forehand at the @rnadalacademy 😍#swiatek #nadal pic.twitter.com/FeRlTowwBm— Lukasinho (@LukasFCB321) April 6, 2026

Początkowe zajęcia szkoleniowe udowadniają, że nowa współpraca zapowiada się niezwykle obiecująco. Gospodarze tenisowego ośrodka odnieśli się do charakteru tych ćwiczeń, podsumowując je w jednoznaczny sposób.

„to nie był zwykły trening, to była prawdziwa atmosfera”

Opublikowane w sieci materiały wideo ukazują Świątek uderzającą piłki z dużą pewnością siebie oraz skupiającą się na detalach technicznych jej gry.

Prawdziwą sensacją okazała się jednak bezpośrednia obecność Rafaela Nadala podczas tych samych zajęć z Roigiem. Wielokrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych nie poprzestał na kurtuazyjnym powitaniu. Słynny sportowiec zaczął czynnie uczestniczyć w treningu, przekazując polskiej zawodniczce niezwykle istotne rady i dzieląc się z nią swoimi bogatymi doświadczeniami. Z tego niecodziennego wydarzenia zachowały się nagrania.