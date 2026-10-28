Ewa Pajor za kulisami Złotej Piłki. Tak bawiła się z największymi gwiazdami!

Ewa Pajor zachwyciła kreacją i pokazała kulisy gali Złotej Piłki 2026

Chociaż od zakończenia gali Złotej Piłki 2026 minęło już trochę czasu, nazwisko Ewy Pajor nadal wywołuje ogromne emocje. Zajęcie drugiego miejsca w tym prestiżowym plebiscycie to wyrównanie historycznego osiągnięcia Roberta Lewandowskiego w dziejach polskiego futbolu. Wielu ekspertów oraz fanów stoi jednak na stanowisku, że główna nagroda w tym roku należała się właśnie naszej reprezentantce, a nie triumfującej ostatecznie Alexii Putellas. Sama zawodniczka odczekała dobę po zakończeniu uroczystości, zanim opublikowała w sieci wpis podsumowujący ten wyjątkowy wieczór.

Ewa Pajor zachwyciła kreacją na gali Złotej Piłki. Ale to wpadka Polki obiegła sieć!

Polska piłkarka zamieściła w mediach społecznościowych wpis pełen klasy, w którym nie ukrywała ogromnego wzruszenia. „Piękna noc na gali Złotej Piłki! Jestem wdzięczna i zaszczycona, że mogłam być częścią takiego wieczoru! Gratulacje dla Alexii Putellas za zdobycie Złotej Piłki, dla Vicky Lopez i Caty Coll za ich nagrody oraz dla naszego trenera. Wszyscy w pełni na to zasłużyliście. To wielki przywilej być częścią najlepszej drużyny na świecie!” — napisała zawodniczka.

Wraz z tymi podziękowaniami kapitan polskiej kadry opublikowała prywatne fotografie dokumentujące zarówno przygotowania do wielkiego wyjścia, jak i kulisy samej ceremonii. Dzięki temu kibice mogli dokładnie obejrzeć jej wyjściową stylizację w całej okazałości.

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Podczas tej wyjątkowej uroczystości polska zawodniczka miała na sobie projekt rodzimej marki The Odderside, której zadedykowała osobne podziękowania w swoim wpisie. Prosta, przylegająca do ciała suknia z odkrytymi plecami idealnie pasowała do rangi gali. Sama Ewa Pajor doskonale bawiła się wśród największych sław piłki nożnej, spędzając czas głównie ze swoimi klubowymi koleżankami z Barcelony, która w tym roku całkowicie zdominowała kobiecą część plebiscytu.

Zwyciężczyni plebiscytu, Alexia Putellas, na swoje wyróżnienie również zapracowała głównie występami w barwach Barcelony, z którą pożegnała się tego lata po znakomitym sezonie zwieńczonym czterema pucharami. Mimo to w rozgrywkach Ligi Mistrzyń tytuł najskuteczniejszej piłkarki trafił w ręce Ewy Pajor, która także na krajowych boiskach zdobyła więcej bramek niż Hiszpanka, wygrywając z nią w stosunku 16 do 9 (lepszym dorobkiem od Polki mogła pochwalić się jedynie Claudia Pina, autorka 21 trafień).