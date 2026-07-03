Alicja Rosolska odpada z Wimbledonu. Z kim przegrała polska tenisistka?

Krótki występ w Wimbledonie

Alicja Rosolska i chilijska tenisistka Alexa Guarachi pożegnały się z wielkoszlemowym Wimbledonem na bardzo wczesnym etapie. Polsko-chilijska para przegrała w pierwszej rundzie gry podwójnej, ulegając duetowi, w którym wystąpiły Kanadyjka Gabriela Dabrowski oraz Brazylijka Luisa Stefani. Rywalki były rozstawione w turnieju z numerem drugim.

Spotkanie zakończyło się wyraźną porażką Polki i Chilijki. Mecz trwał zaledwie dwa sety, z których oba zakończyły się wynikiem 2:6. Tym samym Gabriela Dabrowski i Luisa Stefani pewnie awansowały do kolejnej fazy londyńskiego turnieju.

Kto jeszcze zagra w Londynie?

Mimo porażki Alicji Rosolskiej, polscy kibice wciąż mają powody do śledzenia turnieju deblistek. W piątek na wimbledońskich kortach zaprezentuje się Magdalena Fręch. Polska tenisistka wystąpi w parze z węgierską zawodniczką Anną Bondar.

Przed polsko-węgierskim deblem stoi trudne zadanie w walce o awans. Ich rywalkami w pierwszej rundzie będą Australijka Storm Hunter i Amerykanka Caty McNally. Wynik tego starcia zadecyduje o dalszych losach reprezentantki Polski w turnieju gry podwójnej.