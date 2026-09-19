Biało-Czerwoni w ćwierćfinale mistrzostw Europy. Znamy turniejową drabinkę

Spis treści Mistrzostwa Europy siatkarzy. Rywale Polaków w walce o awans

Zmagania w fazie grupowej Biało-Czerwoni sfinalizowali na czołowej lokacie, chociaż w finałowym starciu musieli niespodziewanie uznać wyższość Bułgarii po zaciętej przegranej 2:3. Triumf w grupie B sprawił jednak, że na etapie 1/8 finału ich przeciwnikiem została Łotwa. Po wyeliminowaniu tej drużyny, reprezentacja Polski w ćwierćfinale mistrzostw Europy zmierzy się z triumfatorem zaplanowanego wcześniej pojedynku pomiędzy Niemcami a Bułgarią.

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Ewentualne zwycięstwo w starciu ćwierćfinałowym sprawi, że zawodnicy prowadzeni przez Nikolę Grbicia wywalczą upragniony awans do najlepszej czwórki całej imprezy. W batalii o finał na drodze polskiej kadry może stanąć jeden z czterech zespołów, w gronie których znajdują się Belgia, Słowenia, Czechy bądź Serbia. Układ drabinki pucharowej gwarantuje jednocześnie, że z potęgami pokroju Włoch i Francji nasza ekipa zagra najwcześniej w ewentualnym finale, gdyż te drużyny znalazły się w drugiej części zestawienia.

Decydujące spotkania na etapie ćwierćfinałów tegorocznych mistrzostw Europy siatkarzy zostały oficjalnie umiejscowione w kalendarzu na 22 oraz 23 września.

Z perspektywy reprezentacji Polski niezwykle istotny pozostaje fakt, że mecze zlokalizowane w tej konkretnej połówce drabinki odbywają się w bułgarskiej Sofii. Właśnie w tym mieście zaplanowano rozegranie dwóch z czterech zaplanowanych spotkań ćwierćfinałowych, podczas gdy pozostałe dwa widowiska ugoszczą obiekty sportowe zlokalizowane we włoskim Turynie.

Sukces w potyczce z Łotyszami oraz ewentualny triumf podczas zbliżającego się wielkimi krokami ćwierćfinału całkowicie otworzą polskiej ekipie drogę do strefy medalowej. Włoski Mediolan będzie gospodarzem spotkań półfinałowych, które odbędą się 25 września, natomiast kluczowe mecze decydujące o ostatecznym podziale krążków zaplanowano dokładnie dzień później.

Mistrzostwa Europy siatkarzy. Rywale Polaków w walce o awans

Reprezentacja Niemiec sprawiła w Sofii niespodziankę i pokonała Bułgarię 3:2 (21:25, 21:25, 25:19, 25:23, 15:12) w 1/8 finału mistrzostw Europy. Będzie tym samym rywalem polskich siatkarzy w ćwierćfinale.