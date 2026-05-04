Ten błąd na maturze 2026 z polskiego mógł Cię pogrążyć. Egzamin w trakcie

Matura 2026. Język polski na początek. Na co trzeba uważać?

Egzamin z języka polskiego otwiera tegoroczną sesję maturalną. Część pisemna potrwa od 4 do 21 maja, a egzaminy ustne zaplanowano od 7 do 30 maja. Do matury przystępują nie tylko tegoroczni absolwenci, ale także osoby poprawiające wyniki lub zdające egzamin po raz pierwszy w kolejnych latach.

Co trzeba mieć przy sobie? To obowiązkowe

Wiele rzeczy może pójść nie tak jeszcze przed otwarciem arkusza egzaminacyjnego. Zasady są jednoznaczne – każdy maturzysta musi mieć na egzaminie:

długopis lub pióro z czarnym tuszem

dokument tożsamości

Nie można korzystać z długopisów zmazywalnych ani ołówka do zapisywania odpowiedzi. To jeden z najczęstszych błędów, który może kosztować utratę punktów.

W przypadku egzaminu z języka polskiego szkoła zapewnia dodatkowo słowniki (np. ortograficzny lub poprawnej polszczyzny), z których zdający mogą korzystać podczas pracy z arkuszem .

Tego nie wolno wnosić na egzamin

Na sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych, w tym telefonów komórkowych. Ich posiadanie może skutkować unieważnieniem egzaminu.

Wyjątkiem są sytuacje szczególne – np. osoby z dostosowaniami mogą korzystać ze specjalistycznego sprzętu lub słowników, jeśli zostało to wcześniej zatwierdzone.

Jak wygląda arkusz CKE z języka polskiego?

Arkusz egzaminacyjny sprawdza zarówno wiedzę, jak i umiejętności praktyczne. Składa się z:

zadań testowych (czytanie ze zrozumieniem, język)

części sprawdzającej znajomość literatury

wypracowania

To właśnie wypracowanie ma największe znaczenie punktowe i często decyduje o wyniku całego egzaminu.

Ile trzeba mieć punktów, żeby zdać?

Minimalny próg zdawalności wynosi 30 proc. punktów z egzaminu pisemnego. To obowiązkowy warunek dla wszystkich maturzystów.

Na co zwrócić uwagę tuż przed egzaminem?

Ostatnie minuty przed maturą mogą zadecydować o komforcie pisania. Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

przyjdź wcześniej i sprawdź salę egzaminacyjną

dokładnie przeczytaj polecenia w arkuszu

zaplanuj czas – szczególnie na wypracowanie

pisz czytelnie i unikaj skreśleń

Arkusze CKE, odpowiedzi i przecieki – co dalej?

Po zakończeniu egzaminu w internecie pojawią się arkusze CKE oraz proponowane odpowiedzi. Warto jednak zachować ostrożność wobec niepotwierdzonych informacji o przeciekach – oficjalne materiały publikuje wyłącznie Centralna Komisja Egzaminacyjna.

